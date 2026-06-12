Cerimônias de abertura da Copa do Mundo: veja onde assistir e horário Estados Unidos e Canadá terão shows antes de suas respectivas partidas

As cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026 continuam nesta sexta-feira (12), com eventos especiais no Canadá e nos Estados Unidos antes das estreias das seleções anfitriãs no torneio. Pela primeira vez disputado em três países, o Mundial terá três festas de abertura. A primeira aconteceu na quinta-feira (11), no México, e terminou com vitória dos mexicanos por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A cerimônia realizada na Cidade do México contou com apresentações de Shakira e Burna Boy, intérpretes da música oficial da Copa, além de artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules e Lila Downs. A atriz Salma Hayek foi a mestre de cerimônias do evento, que celebrou a cultura mexicana antes da partida de abertura do Mundial.

continua após a publicidade

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

Confira os horários das cerimônias desta sexta-feira (12) e onde assistir:

Cerimônia de abertura do Canadá

📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026

🕒 Horário: 14h30 (de Brasília)

📍 Local: BMO Field, em Toronto (CAN)

👁️ Onde assistir: CazéTV

🎤 Atrações confirmadas: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

⚽ Jogo de abertura:

16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

Cerimônia de abertura dos Estados Unidos

📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026

🕒 Horário: 20h30 (de Brasília)

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, Sportv, N Sports, SBT e CazéTV

continua após a publicidade

🎤 Atrações confirmadas: Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla.

⚽ Jogo de abertura:

22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.