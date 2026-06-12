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Cerimônias de abertura da Copa do Mundo: veja onde assistir e horário

Estados Unidos e Canadá terão shows antes de suas respectivas partidas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 11:00
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Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

As cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026 continuam nesta sexta-feira (12), com eventos especiais no Canadá e nos Estados Unidos antes das estreias das seleções anfitriãs no torneio. Pela primeira vez disputado em três países, o Mundial terá três festas de abertura. A primeira aconteceu na quinta-feira (11), no México, e terminou com vitória dos mexicanos por 2 a 0 sobre a África do Sul, no Estádio Azteca.

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    A cerimônia realizada na Cidade do México contou com apresentações de Shakira e Burna Boy, intérpretes da música oficial da Copa, além de artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules e Lila Downs. A atriz Salma Hayek foi a mestre de cerimônias do evento, que celebrou a cultura mexicana antes da partida de abertura do Mundial.

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    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

    Confira os horários das cerimônias desta sexta-feira (12) e onde assistir:

    Cerimônia de abertura do Canadá

    📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026
    🕒 Horário: 14h30 (de Brasília)
    📍 Local: BMO Field, em Toronto (CAN)
    👁️ Onde assistir: CazéTV

    🎤 Atrações confirmadas: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

    ⚽ Jogo de abertura:
    16h – Canadá x Bósnia e Herzegovina – CazéTV

    Cerimônia de abertura dos Estados Unidos

    📆 Data: sexta-feira, 12 de junho de 2026
    🕒 Horário: 20h30 (de Brasília)
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, Sportv, N Sports, SBT e CazéTV

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    🎤 Atrações confirmadas: Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla.

    ⚽ Jogo de abertura:
    22h – Estados Unidos x Paraguai – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

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