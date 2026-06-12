logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico da Espanha projeta estreia contra Cabo Verde na Copa e atualiza situação de Yamal

Treinador tem dúvidas para o primeiro jogo do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 10:54
Favorite o Lance! no Google
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
Técnico da Espanha, De La Fuente durante coletiva de imprensa (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Técnico da Espanha, De La Fuente projetou a estreia da Fúria diante de Cabo Verde na Copa do Mundo, na segunda-feira (15), em entrevista ao "Marca". Apesar do favoritismo, o treinador pediu atenção com relação ao adversário e imagina que os africanos irão surpreender o público do futebol no torneio de seleções.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Yamal e Nico Williams trocam zoações e mostram clima leve na Espanha; veja vídeos

    Futebol Internacional
    Há 24 minutos
  • Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Espanha chega à Copa do Mundo com longa série invicta e força para quebrar campanhas ruins

    Copa do Mundo
    Há 9 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    - Vai ser um jogo complicado. Essa Copa é histórica, pois é a primeira vez que participam 48 seleções. Isso permite ver equipes que em outros cenários não estariam aqui. Cabo Verde é uma seleção que vai surpreender muita gente. Tem jogadores que competem na Europa e em ligar de grande exigência. São jogadores com um nível técnico, tático e físico muito alto. Será muito duro para a gente. E ainda por cima é o primeiro jogo. O primeiro é sempre o mais importante.

    continua após a publicidade

    Na sequência, De La Fuente também atualizou a situação de Lamine Yamal, Nico Williams e Víctor Muñoz, que chegaram na concentração da seleção espanhola em recuperações de lesões. O treinador mostrou confiança na presença do trio na estreia da Copa do Mundo contra Cabo Verde.

    - Tivemos reuniões com eles e acompanhamos a evolução de cada um. Nosso corpo médico e os preparadores físicos estão em contato constante com os responsáveis de seus clubes. Temos claros os prazos e datas. Acredito que vão chegar para a primeira partida. Depois, iremos avaliar se é conveniente dar a eles minutos ou esperar um pouco mais. Estão com muita vontade. Jogariam agora mesmo se deixássemos.

    continua após a publicidade

    Na Espanha ideal, Lamine Yamal e Nico Williams são peças titulares no ataque ao lado de Oyarzabal. No entanto, De La Fuente tem alternativas no elenco caso os jovens não estejam aptos a começar o duelo contra Cabo Verde na equipe titular.

    Quem são as opções no ataque da Espanha?

    Caso De La Fuente não possa contar com Yamal, Nico Williams e Victor Muñoz no time titular da Espanha contra Cabo Verde, o comandante tem outras opções. O centroavante Oyarzabal pode ganhar a companhia de Ferran Torres, Dani Olmo ou Yeremy Pino.

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Nico Williams e Lamine Yamal comemoram o título da Espanha na Eurocopa
    Nico Williams e Lamine Yamal são dúvidas para a estreia da Espanha na Copa (Foto: Javier Soriano/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Futebol InternacionalYamal e Nico Williams trocam zoações e mostram clima leve na Espanha; veja vídeosHá 43 minutos
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Copa do MundoEspanha chega à Copa do Mundo com longa série invicta e força para quebrar campanhas ruinsHá 3 horas
    Cucurella chegando de viagem com a seleção da Espanha (Foto: Coral Scoles-Coburn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    EspanhaCucurella promete tatuagem bizarra em caso de título da Espanha na Copa do MundoHá 13 horas
    seleção brasileira, da seleção da frança e da seleção da argentina
    Copa do MundoQual país será o líder do ranking da Fifa na Copa do Mundo?Há 2 dias
    Espanha está classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoEspanha, França e Dinamarca se classificam para a Copa do Mundo Feminina; Inglaterra vai aos playoffsHá 2 dias
    LAMINE YAMAL ESPANHA SELEÇÃO
    Futebol InternacionalEspanha fará último jogo antes da Copa sem Yamal e Nico Williams, titulares do ataqueHá 4 dias

    Mais LANCE!

    Mikel Oyarzabal em ação durante Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa
    Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (8/6)
    Mbappé e Singo disputam bola em amistoso entre França e Costa do Marfim antes da Copa do Mundo (Foto: Loic Venance/AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (08/06/2026)
    Espanha x Peru: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Rodri chegando ao Estados Unidos com a delegação da Espanha (Foto: Reprodução/X)
    Com festa e clima de favorita, Espanha chega aos EUA para disputar a Copa