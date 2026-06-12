Técnico da Espanha projeta estreia contra Cabo Verde na Copa e atualiza situação de Yamal
Treinador tem dúvidas para o primeiro jogo do Mundial
Técnico da Espanha, De La Fuente projetou a estreia da Fúria diante de Cabo Verde na Copa do Mundo, na segunda-feira (15), em entrevista ao "Marca". Apesar do favoritismo, o treinador pediu atenção com relação ao adversário e imagina que os africanos irão surpreender o público do futebol no torneio de seleções.
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- Vai ser um jogo complicado. Essa Copa é histórica, pois é a primeira vez que participam 48 seleções. Isso permite ver equipes que em outros cenários não estariam aqui. Cabo Verde é uma seleção que vai surpreender muita gente. Tem jogadores que competem na Europa e em ligar de grande exigência. São jogadores com um nível técnico, tático e físico muito alto. Será muito duro para a gente. E ainda por cima é o primeiro jogo. O primeiro é sempre o mais importante.
Na sequência, De La Fuente também atualizou a situação de Lamine Yamal, Nico Williams e Víctor Muñoz, que chegaram na concentração da seleção espanhola em recuperações de lesões. O treinador mostrou confiança na presença do trio na estreia da Copa do Mundo contra Cabo Verde.
- Tivemos reuniões com eles e acompanhamos a evolução de cada um. Nosso corpo médico e os preparadores físicos estão em contato constante com os responsáveis de seus clubes. Temos claros os prazos e datas. Acredito que vão chegar para a primeira partida. Depois, iremos avaliar se é conveniente dar a eles minutos ou esperar um pouco mais. Estão com muita vontade. Jogariam agora mesmo se deixássemos.
Na Espanha ideal, Lamine Yamal e Nico Williams são peças titulares no ataque ao lado de Oyarzabal. No entanto, De La Fuente tem alternativas no elenco caso os jovens não estejam aptos a começar o duelo contra Cabo Verde na equipe titular.
Quem são as opções no ataque da Espanha?
Caso De La Fuente não possa contar com Yamal, Nico Williams e Victor Muñoz no time titular da Espanha contra Cabo Verde, o comandante tem outras opções. O centroavante Oyarzabal pode ganhar a companhia de Ferran Torres, Dani Olmo ou Yeremy Pino.
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