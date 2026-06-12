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Cristiano Ronaldo rebate críticas antes da estreia de Portugal: 'Não tem visto os jogos?'

Jogador falou sobre o favoritismo da seleção portuguesa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/06/2026 10:51
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Cristiano Ronaldo falou sobre favoritismo da seleção (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista coletiva antes do embarque da seleção portuguesa para os Estados Unidos, onde a equipe dará sequência à preparação para a Copa do Mundo. O craque comentou as críticas que vem recebendo e analisou o momento de Portugal às vésperas da competição.

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    • O desempenho de CR7 chamou atenção no último amistoso da seleção, diante da Nigéria. Questionado sobre sua condição física, o atacante garantiu estar em plena forma e rebateu a pergunta.

    - Sabemos que a Copa do Mundo é sempre uma competição especial, assim como a Eurocopa. Vamos para esse torneio com muita esperança. Fisicamente? Estou bem. Vocês não têm assistido aos jogos? Eu acho que estou bem. Não há nenhuma surpresa nisso - disse.

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    Cristiano Ronaldo também projetou a campanha de Portugal no Mundial. Nas últimas entrevistas, jogadores da seleção e o técnico Roberto Martínez foram questionados sobre o favoritismo da equipe para a conquista do título, tema que também foi abordado com o camisa 7.

    - Vamos ver. Eu acredito que sim, mas isso vai depender de muitos fatores. Sou muito positivo e acredito que as coisas vão dar certo, e que faremos uma boa campanha. Mas, como sempre digo, o mais importante é começar bem, fazer um bom primeiro jogo, depois o segundo, o terceiro e terminar a fase de grupos na liderança. A partir daí, é pensar partida por partida, sem criar a expectativa de que já vamos conquistar o título - completou.

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    Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo concedeu coletiva antes da equipe embarcar para os Estados Unidos (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Quando será a estreia de Portugal na Copa?

    Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.

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