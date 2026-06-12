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Infantino zoa Itália: 'Talvez se classificasse com 64 seleções'

A seleção italiana está fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
12/06/2026 11:03
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação / Fifa)
Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação / Fifa)

Durante a abertura da Copa do Mundo de 2026, Gianni Infantino, presidente da Fifa, concedeu várias entrevistas na entrada do Estádio Azteca. Dentre elas, a entrevista à CazéTV se destacou por uma fala polêmica.

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    • Ao comentar sobre a possível ampliação da Copa do Mundo nos próximos anos, Infantino fez uma piada sarcástica dirigida à seleção da Itália. Os Azzurri estão fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Nesta última, a equipe perdeu a vaga direta ao torneio para a Noruega e, na repescagem, foi eliminada pela Bósnia e Herzegovina.

    - Vamos ver como vai ser essa Copa do Mundo com 48 seleções. Já discutimos a possibilidade de 64 seleções, para envolver ainda mais o mundo inteiro. Talvez a Itália se classificasse com 64 seleções… poderíamos chegar a 208 para ver se ela se classifica.

    Donnarumma coloca as mãos na cabeça após derrota da Itália para a Bósnia nos pênaltis (Foto: Elvis Barukcic/AFP)
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    Copa do Mundo com 64 seleções

    A Fifa, entidade que organiza a Copa do Mundo, reúne atualmente 211 seleções. O número é maior do que a quantidade de países-membros da ONU (Organização das Nações Unidas), que soma 193 Estados. Isso porque a Federação aceita "países e territórios" com liga própria, enquanto ingresso nas Nações Unidas depende de reconhecimento político.

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    A Copa do Mundo de 2026 é a primeira com 48 seleções, 16 a mais do que nas últimas edições. No entanto, esse novo formato ampliado poderia ser ainda mais ampliado no futuro.

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    A proposta de extensão para 64 seleções foi formalmente feita pela Conmebol em 2025 para a Copa do Mundo de 2030, no centenário do torneio. Seriam disputadas 128 partidas no total, com 16 grupos de 4 seleções.

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    A Copa de 2030 também terá jogos em três continentes e seis países. Paraguai, Uruguai e Argentina receberão suas respectivas partidas de abertura, enquanto a maior parte da competição será dividida entre Espanha, Portugal e Marrocos.

    Por enquanto, nada foi concretizado sobre o aumento do número de seleções. Além de tirar um sarro com a Itália, Infantino não descartou a possibilidade, mas comentou que, enquanto a proposta ainda é analisada, o mundo deve "aproveitar essa primeira edição da Copa com 48 seleções".

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