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Patch de estreantes é uma das novidades da Copa do Mundo de 2026

Jogadores que estiverem disputando o torneio pela primeira vez usarão um selo de estreia

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 11:22
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Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

A edição da Copa do Mundo de 2026 traz diversas novidades, e algumas delas estão nos uniformes, que terão patches especiais durante a competição para reconhecer marcos individuais. Um deles é o "Debut Patch" (Patch de estreia), que é utilizado por todos os jogadores que estiverem fazendo sua primeira partida de Copa do Mundo. O selo figura em uma das mangas dos uniformes e mostra o ícone da Copa do Mundo junto com a descrição Debut Fifa World Cup

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    Na Seleção Brasileira, por exemplo, serão 11 jogadores estreantes, como os jovens Endrick e Rayan, que utilizarão o patch destacado em suas camisas quando forem estrear. Além deles, outras grandes estrelas do futebol mundial estamparão o selo especial, como Lamine Yamal, da Espanha, e Erling Haaland, da Noruega. Ainda não há informações oficiais se o patch deverá ser usado durante toda a competição ou se será estampado apenas nas respectivas estreias dos jogadores. 

    Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)
    Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

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    O patch de estreia faz parte de uma ação comercial inédita voltada para colecionadores. Após a primeira partida do jogador, o selo será retirado da camisa, autenticado e assinado para integrar cards especiais da Topps/Fanatics. A data de comercialização ainda não foi divulgada, já que os direitos dos colecionáveis da Fifa seguem com a Panini até a próxima Copa do Mundo. 

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    Outros estilos de patches

    Além dos patches de estreantes, a edição contará com outros selos especiais para os vencedores de premiações, como os atletas que já foram Bola de Ouro e Luva de Ouro, e o "patch legado", que será destinado a homenagear os atletas com trajetória histórica no torneio e que estão disputando a competição ao menos pela quinta vez. As seleções também serão contempladas. Todas as campeãs mundiais usarão um patch dourado, enquanto as outras seguirão com uma personalização padrão.

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