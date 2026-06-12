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Titular da Bósnia é cortado por lesão antes da estreia na Copa do Mundo

Zagueiro Nidal Čelik lesionou o menisco e passará por cirurgia; substituto já foi chamado

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 10:39
Atualizado há 3 minutos
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Nidal Čelik pela seleção da Bósnia e Herzegovina (Foto: Divulgação/Federação da Bósnia e Herzegovina)
Nidal Čelik pela seleção da Bósnia e Herzegovina (Foto: Divulgação/Federação da Bósnia e Herzegovina)

A Bósnia e Herzegovina sofreu uma grande baixa em seu time titular às vésperas da estreia da Copa do Mundo, nesta quinta-feira, contra o Canadá, às 16h. O técnico Sergej Barbarez confirmou que o zagueiro Nidal Čelik, de 19 anos, sofreu uma lesão no menisco durante os últimos treinos de preparação da competição. O defensor terá que passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo. Barbarez comentou que Čelik havia se lesionado há dois dias e que precisa passar por uma intervenção cirúrgica para resolver o problema físico, o que o impede de seguir na competição. 

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    A comissão técnica chamou o lateral-direito Arjan Malić, de 20 anos, como substituto para integrar a equipe durante o Mundial. O corte é um duro golpe para a Bósnia e Herzegovina, que terá de lidar com a perda de um jogador importante e recalcular a estratégia para o setor defensivo horas antes da estreia. Mesmo com a perda de Nidal Čelik, Barbarez depositou confiança na seleção, destacou a importância histórica de estar representando o país no torneio e afirmou que o grupo está preparado para o desafio. 

    — Este é o jogo mais importante para mim. Estou muito feliz por estar aqui e por fazer parte desta história. Estamos todos prontos, ansiosos e queremos mostrar nossa garra em campo. Essas qualidades são nossas e sempre serão — declarou Sergej Barbarez.

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    Quem é Nidal Čelik?

    Ainda menor de idade, Nidal Čelik já era capitão do FK Sarajevo, clube tradicional da Bósnia e Herzegovina. Com boa estatura, serenidade em campo e grande maturidade na saída de bola, Čelik representa uma nova geração de zagueiros bósnios que combinam os conceitos do futebol moderno com a tradicional combatividade balcânica.

    Nidal Čelik, pela equipe do Lens, da França (Foto: Divulgação/ Federação da Bósnia e Herzegovina)

    No começo de 2025, foi contratado pelo Lens, da França, que investiu em sua contratação, concretizando uma das negociações mais valiosas já realizadas envolvendo o futebol da Bósnia e Herzegovina.

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    Sem Čelik, a Bósnia e Herzegovina estreia nesta sexta-feira contra o co-afitrião Canadá, às 16h, em Toronto. O jogo é válido pela primeira rodada do grupo B, que também conta com Catar e Suíça.

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