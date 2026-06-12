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Copa do Mundo: Bélgica x Egito será apitado por trio brasileiro; saiba quem são

arbitros estreiam nessa segunda-feira (15)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 11:07
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O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras pelo campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Ramon Abatti Abel no apito do confronto entre Real Madrid e Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel foi escalado pela FIFA para comandar a partida entre Bélgica e Egito, válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado na próxima segunda-feira (15), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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    • ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Bélgica na Copa do Mundo 2026

    Ramon fará parte de um trio de arbitragem totalmente brasileiro: os assistentes serão Danilo Martins e Rafael Alves. Esta será a segunda vez que árbitros brasileiros estarão em campo nesta edição do Mundial.

    Na abertura da competição, Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por comandar a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, em partida que contou ainda com os assistentes Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia.

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    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    ➡️ Mãe de Wilton Pereira Sampaio revela ansiedade em estreia da Copa

    O Brasil conta com três árbitros entre os 52 selecionados pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026: Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus. A entidade anunciou a lista oficial de árbitros em abril, reunindo profissionais de todas as confederações.

    ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Egito na Copa do Mundo

    Aos 39 anos, esta é a primeira participação em uma Copa do Mundo de Ramon Abatti Abel. Antes disso, o catarinense já acumulou experiência em competições organizadas pela FIFA, como a Copa do Mundo Sub-20, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o Mundial de Clubes de 2025.

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    Bélgica x Egito
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