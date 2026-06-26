Brasil encara Japão e mantém sequência de jogos em datas sagradas
Sequência curiosa começou na estreia e continua no confronto decisivo
O calendário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 segue marcado por uma curiosa coincidência. Depois de disputar todos os jogos da fase de grupos em datas dedicadas a santos da Igreja Católica, o Brasil enfrentará o Japão, na próxima segunda-feira (29), justamente no dia de São Pedro e São Paulo, pela segunda fase do Mundial.
A sequência começou na estreia, em 13 de junho, quando o Brasil empatou com o Marrocos no dia de Santo Antônio. Na segunda rodada, em 19 de junho, a equipe venceu o Haiti na data em que o calendário litúrgico celebra São Romualdo e Santa Juliana Falconieri. Já o terceiro compromisso, diante da Escócia, foi disputado em 24 de junho, dia de São João Batista.
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Brasil busca vaga entre os 16 melhores
A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia garantiu a classificação da Seleção para a fase de 32 da Copa do Mundo. Agora, diante do Japão, o Brasil tenta avançar às oitavas de final e seguir vivo na briga pelo hexacampeonato.
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Preparação do Brasil em Nova Jersey
A equipe iniciou nesta sexta-feira (26) a preparação para o confronto com os japoneses em Nova Jersey. O treino foi marcado pela comemoração do aniversário do atacante Igor Thiago.
Neymar participou normalmente do treinamento e brincou com o aniversariante, chegando a pedir aos jornalistas que lhe dessem um presente. A resposta de que a lembrança deveria partir do camisa 10, apontado como o jogador de maior patrimônio financeiro do elenco, arrancou risadas de Igor Thiago.
Nem todos os titulares foram a campo. Vinicius Júnior e Douglas Santos participaram das atividades, enquanto os demais realizaram um trabalho de controle de carga na academia. O Brasil ainda fará mais um treino em Nova Jersey antes de viajar para Houston, onde encerra a preparação para o duelo contra o Japão.
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