Brasil encara Japão e mantém sequência de jogos em datas sagradas Sequência curiosa começou na estreia e continua no confronto decisivo

O calendário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 segue marcado por uma curiosa coincidência. Depois de disputar todos os jogos da fase de grupos em datas dedicadas a santos da Igreja Católica, o Brasil enfrentará o Japão, na próxima segunda-feira (29), justamente no dia de São Pedro e São Paulo, pela segunda fase do Mundial.

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A sequência começou na estreia, em 13 de junho, quando o Brasil empatou com o Marrocos no dia de Santo Antônio. Na segunda rodada, em 19 de junho, a equipe venceu o Haiti na data em que o calendário litúrgico celebra São Romualdo e Santa Juliana Falconieri. Já o terceiro compromisso, diante da Escócia, foi disputado em 24 de junho, dia de São João Batista.

Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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Brasil busca vaga entre os 16 melhores

A vitória por 3 a 0 sobre a Escócia garantiu a classificação da Seleção para a fase de 32 da Copa do Mundo. Agora, diante do Japão, o Brasil tenta avançar às oitavas de final e seguir vivo na briga pelo hexacampeonato.

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Preparação do Brasil em Nova Jersey

A equipe iniciou nesta sexta-feira (26) a preparação para o confronto com os japoneses em Nova Jersey. O treino foi marcado pela comemoração do aniversário do atacante Igor Thiago.

Neymar participou normalmente do treinamento e brincou com o aniversariante, chegando a pedir aos jornalistas que lhe dessem um presente. A resposta de que a lembrança deveria partir do camisa 10, apontado como o jogador de maior patrimônio financeiro do elenco, arrancou risadas de Igor Thiago.

Nem todos os titulares foram a campo. Vinicius Júnior e Douglas Santos participaram das atividades, enquanto os demais realizaram um trabalho de controle de carga na academia. O Brasil ainda fará mais um treino em Nova Jersey antes de viajar para Houston, onde encerra a preparação para o duelo contra o Japão.

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