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Dembélé iguala marco de Messi e Jonathan David nessa Copa do Mundo

Atacante marcou três gols na partida contra a Noruega

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:00
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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De braços abertos, Dembélé, com a camisa branca da França, comemora o gol que abriu o placar contra a Noruega pela Copa do Mundo
Dembélé comemora o primeiro gol da França contra a Noruega (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

O atacante Ousmane Dembélé justificou em campo por que foi eleito o melhor do mundo na última temporada. Na partida contra a Noruega, válida pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, o camisa 11 da França precisou de apenas 45 minutos para balançar as redes três vezes e colocar seu nome em um grupo seletíssimo.

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    Com o feito elétrico, o craque campeão mundial com a França em  2018, se juntou a Lionel Messi e Jonathan David como os únicos jogadores a anotar um hat-trick nesta edição da Copa do Mundo.

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    Dembélé comemora gol marcado na partida contra a Noruega na Copa do Mundo
    Atual melhor do mundo, Ousmane Dembélé comemora um de seus três gols no primeiro tempo contra a Noruega (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    A atuação do atacante na primeira etapa foi um resumo de suas melhores características: velocidade, drible e finalização imprevisível. Foram três golaços com a assinatura de Dembélé, que não tomou conhecimento da zaga adversária.

    Vale destacar que a Noruega entrou em campo bastante fragilizada para o confronto. A seleção escandinava veio para o jogo decisivo sem os seus principais jogadores: os astros Erling Haaland, Alexander Sørloth e Martin Ødegaard.

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    Dembélé comemora gol marcado na partida contra a Noruega na Copa do Mundo
    Ousmane Dembélé dá show na primeira etapa, anota três golaços e entra para a história da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

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