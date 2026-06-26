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Astro desfalca Inglaterra por pelo menos dois jogos da Copa

Reece James tem lesão na coxa constatada após sentir dor no duelo contra Gana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:49
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Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O lateral-direito Reece James está fora dos próximos dois compromissos da Inglaterra na Copa do Mundo. Segundo o jornal inglês "The Guardian", o defensor sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e desfalcará a equipe contra o Panamá, pela última rodada da fase de grupos, além de um eventual confronto na primeira fase do mata-mata.

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    Lesão preocupa comissão técnica

    James relatou um desconforto após o empate sem gols com Gana, na última terça-feira. O jogador já havia sofrido uma lesão semelhante em março, quando defendia o Chelsea, e ficou afastado dos gramados por quase dois meses.

    Titular da lateral direita para Thomas Tuchel, o defensor atuou durante os 90 minutos nas partidas contra Croácia e Gana. A comissão técnica inglesa já administrava sua carga física devido ao histórico de problemas musculares e à sequência intensa de jogos durante o Mundial.

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    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo
    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Tuchel perde principal opção

    Sem James, Tuchel terá poucas alternativas de origem para a posição. Antes mesmo da Copa, Tino Livramento foi cortado por uma lesão na panturrilha, deixando Jarell Quansah, Ezri Konsa e Djed Spence como opções para a lateral direita.

    Outra possibilidade seria Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid. No entanto, o lateral não foi convocado para o Mundial e ficou fora dos planos do treinador alemão. A expectativa da Inglaterra é recuperar James para uma eventual sequência na fase eliminatória, caso a equipe avance no torneio.

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    Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, de casaco preto, cruza os braços durante partida contra Gana, pela Copa do Mundo
    Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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