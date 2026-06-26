Astro desfalca Inglaterra por pelo menos dois jogos da Copa Reece James tem lesão na coxa constatada após sentir dor no duelo contra Gana

O lateral-direito Reece James está fora dos próximos dois compromissos da Inglaterra na Copa do Mundo. Segundo o jornal inglês "The Guardian", o defensor sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e desfalcará a equipe contra o Panamá, pela última rodada da fase de grupos, além de um eventual confronto na primeira fase do mata-mata.

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Lesão preocupa comissão técnica

James relatou um desconforto após o empate sem gols com Gana, na última terça-feira. O jogador já havia sofrido uma lesão semelhante em março, quando defendia o Chelsea, e ficou afastado dos gramados por quase dois meses.

Titular da lateral direita para Thomas Tuchel, o defensor atuou durante os 90 minutos nas partidas contra Croácia e Gana. A comissão técnica inglesa já administrava sua carga física devido ao histórico de problemas musculares e à sequência intensa de jogos durante o Mundial.

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Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Tuchel perde principal opção

Sem James, Tuchel terá poucas alternativas de origem para a posição. Antes mesmo da Copa, Tino Livramento foi cortado por uma lesão na panturrilha, deixando Jarell Quansah, Ezri Konsa e Djed Spence como opções para a lateral direita.

Outra possibilidade seria Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid. No entanto, o lateral não foi convocado para o Mundial e ficou fora dos planos do treinador alemão. A expectativa da Inglaterra é recuperar James para uma eventual sequência na fase eliminatória, caso a equipe avance no torneio.

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Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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