Astro desfalca Inglaterra por pelo menos dois jogos da Copa
Reece James tem lesão na coxa constatada após sentir dor no duelo contra Gana
O lateral-direito Reece James está fora dos próximos dois compromissos da Inglaterra na Copa do Mundo. Segundo o jornal inglês "The Guardian", o defensor sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa e desfalcará a equipe contra o Panamá, pela última rodada da fase de grupos, além de um eventual confronto na primeira fase do mata-mata.
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Lesão preocupa comissão técnica
James relatou um desconforto após o empate sem gols com Gana, na última terça-feira. O jogador já havia sofrido uma lesão semelhante em março, quando defendia o Chelsea, e ficou afastado dos gramados por quase dois meses.
Titular da lateral direita para Thomas Tuchel, o defensor atuou durante os 90 minutos nas partidas contra Croácia e Gana. A comissão técnica inglesa já administrava sua carga física devido ao histórico de problemas musculares e à sequência intensa de jogos durante o Mundial.
Tuchel perde principal opção
Sem James, Tuchel terá poucas alternativas de origem para a posição. Antes mesmo da Copa, Tino Livramento foi cortado por uma lesão na panturrilha, deixando Jarell Quansah, Ezri Konsa e Djed Spence como opções para a lateral direita.
Outra possibilidade seria Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid. No entanto, o lateral não foi convocado para o Mundial e ficou fora dos planos do treinador alemão. A expectativa da Inglaterra é recuperar James para uma eventual sequência na fase eliminatória, caso a equipe avance no torneio.
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