logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rayan admite conhecer pouco do Japão e destaca treinadores da carreira

Atacante agradece Diniz e Iraola e vive sonho de disputar a Copa

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:39
Favorite o Lance! no Google
Rayan responde pergunta de jornalista durante coletiva da Seleção Brasileira
Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/CBF TV)

MORRISTOWN, NJ (EUA) — Aos 19 anos, Rayan vive um dos momentos mais marcantes da carreira. O atacante conversou com a imprensa nesta sexta-feira (26), no hotel da Seleção Brasileira, e falou sobre a rápida ascensão até se tornar titular do Brasil na Copa do Mundo. O jovem também comentou a influência de Fernando Diniz e Andoni Iraola em sua evolução, destacou a confiança recebida de Carlo Ancelotti e projetou o confronto diante do Japão pelas oitavas de final.

continua após a publicidade
  • Dani Ceballos comemora com Vini Jr em partida do Real Madrid

    Real Madrid anuncia rescisão de astro durante a Copa do Mundo

    Futebol Internacional
    Há 1 hora
  • O atacante da Suécia, Anthony Elanga (nº 11), deixa o gramado ao final da partida de futebol contra o Japão pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Paul Ellis / Afp)

    Novo formato da Copa do Mundo faz atacante chorar por engano

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️ Novo formato da Copa do Mundo cria distorções e gera vantagem na rodada final

    Durante a entrevista, Rayan arrancou risos dos jornalistas ao ser questionado sobre algum jogador japonês que conhecia. Bem-humorado, admitiu que ainda não estudou individualmente o adversário.

    — Você me pegou. É um time forte, bem rápido. O Ancelotti vai passar os vídeos e nos mostrar um pouco do Japão durante a semana.

    ➡️Simule os resultados da Copa no Simulador do Lance!

    O atacante chega ao mata-mata embalado pela boa atuação na fase de grupos. Contra a Escócia, fez sua estreia como titular em uma Copa do Mundo e mostrou personalidade, confirmando a confiança depositada por Ancelotti.

    continua após a publicidade

    Rayan é dos jogadores mais jovens a ser titular da Seleção em uma Copa do Mundo. Ele é o sexto atleta mais jovem a disputar uma partida de Mundial com a amarelinha. Apenas Pelé (17 anos), Edu (16), Julinho (18), Coutinho (18) e Ronaldo (17) estrearam mais jovens do que o atacante formado nas categorias de base do Vasco.

    O atacante revelou que ainda tenta assimilar a dimensão do momento.

    — Estou vivendo um sonho de estar na Copa, com 19 anos de idade. Você chega ali… entrei no aquecimento olhando para o estádio, relembrei momentos que eu já passei. Primeira vez numa Copa como titular. Sabemos o que passamos para estar aqui. É um sentimento de orgulho. Entrar em campo e ser o mais natural possível. As coisas vão fluir naturalmente.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

    Na sequência, reforçou que a oportunidade foi construída diariamente nos treinamentos.

    — Acho que é o dia a dia. O trabalho que a gente faz aqui dentro nos treinos. A gente sabe que o Ancelotti olha muito para isso. Nessas convocações eu dei o meu máximo, o meu melhor. Ele deu essa oportunidade e eu agarrei bem.

    O atacante também lembrou a trajetória até vestir a camisa da Seleção principal.

    — São dois sonhos que você não sabe se vai viver de verdade. Quando criança você trabalha para viver esse momento. No Vasco tem um sentimento de orgulho. A gente sabe o que passou quando criança. Trabalhar muito. A gente sabe de onde veio. Estrear pela Seleção é um sentimento de orgulho. Muitos jogadores passaram por aqui e renderam muito bem. Quero trabalhar o máximo possível para trazer essa conquista.

    Além de destacar Ancelotti, Rayan fez questão de agradecer aos treinadores que considera fundamentais para sua evolução recente. O primeiro deles foi Fernando Diniz, responsável por promovê-lo no Vasco.

    ➡️ Aposte nas partidas do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    — Diniz vai ser sempre um pai, um cara que me ajudou muito. Ele me ajudou muito na parte defensiva. Se deixar, ele me liga quase todo dia. Me ajudou bastante. Um cara que sempre me ajudou bastante.

    O jovem também elogiou Andoni Iraola, treinador do Bournemouth, clube pelo qual atuou na última temporada antes da Copa.

    — Me ajudou muito o Iraola. Desde que cheguei lá conversou comigo toda semana. Me falou que ia me ajudar a chegar na Seleção e deu certo. Foi um momento muito feliz, me ajudou muito. Vai ser muito feliz no Liverpool também.

    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Rayan em campo pelo Brasil na partida contra a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

    Outros trechos da coletiva de Rayan na Seleção

    Conversas com Ancelotti

    — Ancelotti conversa muito com a gente. Ele diz que a marcação começa com os homens da frente. Faz parte do cansaço, da responsabilidade. Mas ele conversa muito sobre a parte defensiva, que vem primeiro, e depois sobre a parte ofensiva para fazermos os gols.

    Evolução tática

    — Acho que como todo mundo viu no jogo, a parte defensiva evoluiu bastante. Venho trabalhando isso desde o ano passado. Essa parte é importante. Consegui dar o bote no primeiro gol e ele saiu. Agora é continuar trabalhando durante a semana para dar certo também contra o Japão.

    Mata-mata sem margem para erros

    — Sabemos que na fase de grupos qualquer erro a gente pode consertar. Agora é matar ou morrer. O Japão é muito qualificado. Sabemos que vai ser um jogo difícil e vamos trabalhar para dar o nosso melhor.

    ➡️ Quem é o principal jogador do Japão, adversário do Brasil na Copa?

    Mudanças na vida

    — Vi muitas fotos, muitas montagens que fizeram. Muitos torcedores enviam. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Jogar uma Copa com 19 anos é um orgulho para mim, para a minha família. De onde eu vim, da comunidade, é um orgulho danado para todos.

    Entrosamento ofensivo

    — Sabemos o que o Vini pode fazer pelo nosso time. Quando a bola está com ele, a gente chega mais perto da área. É a mesma coisa quando ela está do meu lado. Meu um contra um é muito forte também. Fazer a mesma coisa ao lado dele é o que o Ancelotti pede.

    Rayan avança com a bola na partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo de 2026
    Rayan deu uma assistência para Vinícius Júnior abrir o placar na partida entre Brasil Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

    Disputa por posição

    — Se sair eu, vai entrar o Endrick, vai entrar o Neymar. No dia a dia ele escolhe os melhores que vão estar representando o país.

    Apoio do Bournemouth

    — O clube foi importante para mim. Não só dentro como fora. A assessora do clube estava no jogo só para me ver (Zoe assistiu ao jogo diante da Escócia, em Miami). O carinho que eles estão tendo por mim está me ajudando muito. A Premier League me ajudou bastante. Ajudei o meu clube a participar pela primeira vez de uma competição importante na Europa.

    Sonhos e Igor Thiago

    — Não sabemos onde podemos chegar. Isso é trabalhar duro aqui na Seleção e no clube. Um dia Deus realiza o nosso sonho. O Igor Thiago disse que vinha aqui, mas o homem pegou no sono. Eu e o Endrick estamos juntos com ele o tempo todo. Ele tem nos ajudado muito.

    Estudo dos adversários

    — O mister passa muitos vídeos do time adversário que vamos enfrentar. A gente treina muito isso, a pressão. Estamos muito conectados no jogo e acaba dando certo. É mérito do mister e da comissão. Agora é trabalhar duro.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Fora de CampoFala de Rayan sobre Fernando Diniz em Copa do Mundo viraliza: 'Brabo'Há 3 minutos
    Rayan em coletiva da seleção brasileira
    Seleção BrasileiraRayan vive expectativa por primeiro gol e projeta duelo contra o JapãoHá 41 minutos
    Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia
    Copa do Mundo 2026Brasil tem derrota para Cabo Verde no currículo; relembreHá 52 minutos
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Copa do Mundo 2026Brasil encara Japão e mantém sequência de jogos em datas sagradasHá 1 hora
    Seleção Feminina sub-20 comemora gol em amistoso contra Portugal. (Luciana Vermell/CBF)
    Futebol FemininoCBF divulga calendário das seleções femininas de baseHá 1 hora
    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia
    Seleção BrasileiraVini Jr soberano: como leitores do Lance! avaliaram os jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Rayan - Coletiva - Seleção Brasileira
    AO VIVO: Assista à coletiva de Rayan, craque da Seleção Brasileira
    Ancelotti conversa com Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Davide Ancelotti nega polêmica envolvendo Neymar: 'Respeito'
    Viktor Gyökeres chegou ao Arsenal após se destacar no Sporting (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Brasil x Japão: Gyökeres aponta dificuldades que a Seleção terá no duelo da Copa
    Ancelotti conversa com os jogadores da Seleção no banco de reservas
    Torcida aponta meio-campo como alerta do Brasil para a Copa do Mundo
    Jogadores da Seleção Brasileira em roda no gramado, vestindo camisa azul e short verde. Alguns aparecem de boné amarelo
    Primeiro treino do Brasil para encarar o Japão tem oito preservados
    Neymar brinca com companheiro Douglas Sanstos em chegada à treino da Seleção Brasileira
    Neymar quebra protocolo, brinca com jornalistas e levanta astral em treino da Seleção; veja vídeo
    Torcedores do Japão reagem após a partida de futebol contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no distrito de Shibuya, em Tóquio (Foto: Philip Fong / Afp)
    Brasil x Japão: torcida japonesa vai às ruas após confirmação do duelo
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa
    Brasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeções
    Montagem de Mbappé e Haaland comemorando gols marcados na Copa do Mundo 2026
    Noruega x França pode definir adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Brasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entenda
    Seleção Brasileira - Treino
    AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (26) pelo Lance!TV
    Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia
    Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na Copa
    Zona Mista da Seleção Brasileira na Copa lotada de jornalistas
    Bastidores: o caos divertido por trás da zona mista do Brasil na Copa