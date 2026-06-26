Copa na cidade de Vancouver conta com ajuda policial do Catar; entenda O Lance! apurou com torcedores locais e autoridades a cena que vem chamando a atenção do público

A Copa do Mundo, um torneio que atrai milhões de pessoas de toda parte, traz consigo uma responsabilidade importante dos países sedes com a segurança durante a competição. Aliado a isso, esta edição quebrou o recorde de público presente nos estádios, com mais de 3,6 milhões de pessoas nas arquibancadas. Diante disso, um dos países sedes da competição, o Canadá, vem investindo milhões em segurança e ganhou o reforço de uma "ajuda" peculiar: agentes de segurança de uma antiga sede do Mundial atuando nas ruas ao lado da polícia local.

continua após a publicidade

➡️Simule os resultados da Copa no Simulador do Lance!

A ligação do Canadá com o Catar vai além do campo

Uma cena curiosa se repetiu nos dois jogos que o Canadá disputou em Vancouver. Fontes ouvidas pelo Lance! confirmaram que, tanto na goleada dos donos da casa em cima da seleção do Catar, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, quanto no duelo contra a Suíça, pela rodada decisiva antes do mata-mata, quem circulou pelo estádio BC Place presenciou algo nunca visto. Torcedores relataram que agentes da força policial do Catar estavam atuando diretamente em conjunto com a polícia local canadense durante os dias de jogos na cidade.

O Lance! conversou com exclusividade com agentes da Polícia Federal Canadense (RCMP). Os policiais confirmaram que a força de segurança do Catar estava, sim, patrulhando áreas ao redor do estádio e as principais vias de Vancouver, embora tenham evitado dar maiores detalhes.

continua após a publicidade

Forças Cataris patrulhando a região do estádio BC Place ao lado de autoridades locais do Canadá, antes da partida entre Canadá e Suíça - (Crédito: Vinícus Spada / Lance).

Além da apuração do Lance!, o "The Globe and Mail", um dos jornais mais tradicionais do Canadá, revelou que, antes de começar a Copa do Mundo, agentes de segurança do Catar desembarcaram na província canadense de British Columbia (BC), que engloba a cidade de Vancouver, um dos locais-sede do torneio no país.

De acordo com o diário canadense, os agentes pertencem à Lekhwiya, unidade de elite do Catar especializada em contraterrorismo e também responsável pela proteção de autoridades e personalidades. Eles trouxeram sua própria estrutura de segurança, acompanhada de SUVs camuflados e veículos blindados leves.

continua após a publicidade

Nesse sentido, a Secretaria de Segurança Pública do Canadá divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira (25), confirmando a cooperação com o Catar. Por meio de um memorando de entendimento, o governo canadense oficializou a parceria, classificando o acordo como uma cooperação "essencial" para enfrentar as ameaças em constante evolução e garantir a proteção do público.

Vancouver investe milhões em segurança visando à Copa

A polícia de Vancouver está contando com uma presença ostensiva de agentes, além de anos de preparação, para garantir a segurança da cidade enquanto o país recebe a Copa do Mundo. O Lance! apurou que a força policial de Vancouver (VPD) autorizou mais 400 novos turnos de horas extras para seu efetivo, com o objetivo de maximizar a segurança das ruas da cidade.

De acordo com outro importante veículo de comunicação do Canadá, o "CTV News", estão sendo mobilizados cerca de 1.200 policiais, com membros da polícia federal e da polícia municipal da região metropolitana de Vancouver e de Alberta, província vizinha de BC.

O veículo revelou ainda que a projeção de custos mais recente para sediar parte da Copa do Mundo da Fifa de 2026 em Vancouver inclui US$ 242 milhões (R$ 1,25 bilhão) para segurança. Segundo o jornal, nenhuma autoridade do governo provincial ou do departamento de polícia detalhou o quanto desse custo está sendo gasto especificamente com o patrulhamento das ruas.

Confira a nota oficial divulgada pelo governo canadense

Comunicado de imprensa

Num mundo cada vez mais interligado, a cooperação internacional é essencial para enfrentar as ameaças à segurança em constante evolução e reforçar a segurança pública dos canadenses.

Hoje, o Honorável Gary Anandasangaree, Ministro da Segurança Pública, assinou um Memorando de Entendimento (MOU) sobre cooperação em segurança pública entre a Segurança Pública do Canadá e o Ministério do Interior do Estado do Catar.

O objetivo deste Memorando de Entendimento é fortalecer e aprimorar as relações de cooperação mútua já existentes entre o Canadá e o Estado do Catar. Ele reforça a posição do Canadá como um parceiro forte e confiável e dá continuidade às novas parcerias com o Catar após a visita do Primeiro-Ministro a Doha, no Catar, em janeiro de 2026.

Nesse contexto, ambos os países apoiarão a facilitação de acordos entre suas respectivas autoridades competentes, incluindo a Polícia Nacional do Catar e a Polícia Montada Real Canadense (RCMP), para promover a cooperação entre as polícias - 25 de junho de 2026 - Ottawa, Ontário.

Torcedores do Canadá e da Suíça a caminho do estádio BC Place, Vanouver. Partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP).

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional