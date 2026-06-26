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Arrascaeta joga hoje? Veja o time do Uruguai para pegar a Espanha na Copa

Camisa 10 do Flamengo ainda não jogou nesta Copa do Mundo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:26
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
Arrascaeta em treino da seleção do Uruguai (Foto: Divulgação / AUF)

A presença de Arrascaeta no confronto entre Uruguai e Espanha, nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Guadalajara, no México, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo, segue improvável. A tendência é que o meia desfalque a Celeste na decisão pela vaga na próxima fase.

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    Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Bielsa praticamente descartou a utilização do camisa 10 e também do zagueiro Ronald Araújo.

    — Araújo não vai jogar contra Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta — afirmou Bielsa.

    Com a declaração, a probabilidade de Arrascaeta atuar diante da Espanha é considerada muito baixa. O meia do Flamengo ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida durante a preparação da seleção uruguaia para a Copa do Mundo. Desde então, ele ficou fora das partidas contra Arábia Saudita e Cabo Verde.

    Havia expectativa de que o camisa 10 pudesse reunir condições para disputar o último compromisso da fase de grupos. No entanto, a fala de Bielsa indica que o retorno não deve acontecer justamente no confronto decisivo.

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    Durante a coletiva, o treinador também voltou a comentar a situação física do meia e relembrou que o planejamento de recuperação foi realizado em conjunto com o Flamengo, após divergências sobre a origem da nova lesão sofrida por Arrascaeta.

    Arrascaeta em treinamento da Seleção do Uruguai
    Arrascaeta em treinamento do Uruguai (Foto: Reprodução/AUF)

    Como chega o Uruguai para a última rodada?

    O Uruguai chega pressionado para a rodada final. Após empates nas duas primeiras partidas, a seleção soma apenas dois pontos e precisa vencer a Espanha para seguir com chances de classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Caso o resultado não venha, Arrascaeta e Ronald Araújo podem encerrar a participação no torneio sem entrar em campo.

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    Escalação do Uruguai para enfrentar a Espanha

    Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Ugarte, Bentancur e Valverde; Maximiliano Araújo, Canobbio e Darwin Nuñez.

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