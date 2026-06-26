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Argentina treina com 10 mudanças para encarar a Jordânia na Copa do Mundo

Albiceleste deve colocar time alternativo na última rodada da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:30
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Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Lionel Scaloni treinou a Argentina com 10 mudanças para encarar a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J, na Copa do Mundo. O goleiro Dibu Martínez será o único jogador mantido na equipe titular e que atuou nos dois primeiros jogos da competição.

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    Grande protagonista da Argentina no início da Copa do Mundo, Lionel Messi iniciará o jogo no banco de reservas, embora o camisa 10 viva a expectativa por ter minutos. O atleta quer entrar em campo, mas a comissão técnica poupa o atleta de 39 anos visando o mata-mata do Mundial.

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    Com isso, a Argentina deve entrar em campo para enfrentar a Jordânia na Copa do Mundo com Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Exequiel Palacios, Lo Celso; Simeone, Julián Álvarez e Nico Páz. A opção de uma dupla de centroavantes com Lautaro Martínez como titular não está descartada, embora seja menos provável.

    Atacante do Palmeiras, Flaco López não treinou na equipe titular que deve encarar a Jordânia, mas também espera ganhar minutos no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo. O atleta atuou nos últimos amistosos contra Honduras e Islândia, mas não entrou em campo no Mundial.

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    Dibu Martínez conversa com Messi na estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Dibu Martínez conversa com Messi na estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Argentina entra em campo classificada na Copa do Mundo

    O jogo entre Argentina e Jordânia tem pouco valor esportivo para a equipe de Lionel Scaloni, que já tem a liderança do Grupo J da Copa do Mundo assegurada com uma rodada de antecedência. Com isso, o treinador opta por dar rodagem para outros jogadores do elenco que não tiveram muitos minutos nas partidas contra Argélia e Áustria.

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