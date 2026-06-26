Dembélé iguala feito de Pelé com hat-trick na Copa do Mundo Atual melhor do mundo é o 12º jogador a marcar três gols em um único tempo no torneio

Ousmane Démbélé precisou de apenas 32 minutos para marcar um hat-trick no primeiro tempo de França e Noruega, protagonizando um feito raro na história das Copas do Mundo. O atual melhor jogador do mundo é o primeiro desde 1998 a anotar três gols em um único tempo de uma partida do torneio.

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Antes do atacante do Paris Saint-Germain, o último que conseguiu essa façanha foi Gabriel Bastituta. O centroavante argentino balançou as redes três vezes no segundo tempo da goleada dos "hermanos" por 5 a 0 sobre a seleção da Jamaica, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos.

Além de Batistuta, Démbélé se igualou a outros 10 jogadores que alcançaram o mesmo feito. A lista é encabeçada pelo atacante Edmund Conen, autor de três gols na segunda etapa da vitória da Alemanha sobre a Bélgica por 5 a 2, na segunda edição do Mundial, em 1934.

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Entre os goleadores que compõem o seleto grupo está Pelé, que, aos 17 anos, marcou um hat-trick contra a França na semifinal da Copa de 1958, na segunda metade do tempo regulamentar. Na ocasião, o Brasil venceu por 5 a 2, se classificou para a final e conquistou seu primeiro título.

Craques e especialistas na arte de fazer gol como Gerd Müller, Gary Lineker e Emilio Butragueño, também aparecem na lista.

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Jogadores que marcaram três gols em um único tempo na Copa

Com direito a golaço, Dembélé fez um hat-trick no primeiro tempo de França x Noruega (Foto: BUDA MENDES / GETTY IMAGES)

Ousmane Dembélé: França 3 x 1 Noruega* (7', 20' e 32') - 2026 Gabriel Batistuta: Argentina 5 x 0 Jamaica (72', 80' e 82') - 1998 Oleg Salenko: Rússia 6 x 1 Camarões (14', 41' e 44') - 1994 Emilio Butragueño: Espanha 6 x 1 Dinamarca (56', 80' e 88') - 1986 Gary Lineker: Inglaterra 3 x 0 Polônia (9', 14' e 34') - 1986 Laszlo Kiss: Hungria 10 x 1 El Salvador (69', 72' e 76') - 1982 Gerd Müller: Alemanha Ocidental 3 x 1 Peru (19', 26' e 39') - 1970 Pelé: Brasil 5 x 2 França (52', 64' e 75') - 1958 Erich Probst: Áustria 5 x 0 Tchecoslováquia (4', 21' e 24') - 1954 Gustav Wetterström: Suécia 8 x 0 Cuba (32', 37' e 44') - 1938 Ernest Wilimowski: Polônia 5 x 6 Brasil (53', 59' e 89') - 1938 Edmund Conen: Alemanha 5 x 2 Bélgica (66', 70' e 87') - 1934

*Em andamento

Noruega x França

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