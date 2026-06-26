Mbappé passa Ronaldo e iguala feito de Pelé em Copas do Mundo Atacante agora caça recorde de Lionel Messi

O atacante Kylian Mbappé continua reescrevendo a história do futebol mundial com uma velocidade assustadora. Na goleada da França por 4 a 1 sobre a Noruega, válida pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 não precisou balançar as redes para ser o grande destaque histórico da noite: ele distribuiu duas assistências precisas para os gols de Ousmane Dembélé.

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Com os dois passes decisivos, Mbappé alcançou a impressionante marca de 20 participações diretas em gols na história das Copas do Mundo. O número fez o craque de 27 anos ultrapassar o brasileiro Ronaldo Fenômeno e se igualar ao Rei Pelé no terceiro lugar do ranking histórico do torneio.

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Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Triballeau TRIBALLEAU / AFP)

A consistência de Mbappé em Copas do Mundo, fez o francês entrar no top 3 histórico de jogadores que mais geraram gols (somando bolas na rede e assistências) desde a primeira edição da Copa, em 1930.

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O topo do ranking ainda pertence ao argentino Lionel Messi, que acumulou 26 participações. Atrás dele, Pelé e Mbappé dividem a segunda prateleira histórica com 20 ações diretas cada.

Jogadores com mais participações em gols na história da Copa do Mundo:

1º Lionel Messi (ARG): 26 participações (18 gols e 8 assistências)

2º Pelé (BRA): 20 participações (12 gols e 8 assistências)

3º Kylian Mbappé (FRA): 20 participações (16 gols e 4 assistências)

4º Ronaldo (BRA): 19 participações (15 gols e 4 assistências)

5º Miroslav Klose (ALE): 19 participações (16 gols e 3 assistências)

6º Gerd Müller (ALE): 18 participações (14 gols e 4 assistências)

7º Grzegorz Lato (POL): 17 participações (10 gols e 7 assistências)

8º Diego Maradona (ARG): 16 participações (8 gols e 8 assistências)

9º Thomas Müller (ALE): 16 participações (10 gols e 6 assistências)

Com a França classificada e garantida na segunda fase da Copa de 2026, Mbappé terá a oportunidade de ampliar ainda mais esses números na fase eliminatória. Com apenas 16 gols marcados em sua trajetória no torneio, ele também está a um gol de se isolar como o segundo maior artilheiro da história das Copas, empatado atualmente com o alemão Miroslav Klose e atrás apenas de Lionel Messi.

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