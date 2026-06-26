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Senegal atropela o Iraque e sonha com vaga no mata-mata da Copa do Mundo

Seleção africana aguarda fim dos jogos da terceira rodada para saber se estará classificada como terceira colocada

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
26/06/2026 18:04
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senegal copa do mundo
Jogadores de Senegal comemoram gol em cima do Iraque. (Foto: Cole Burston / AFP)

Apesar da goleada de Senegal sobre o Iraque por 5 a 0, na tarde desta sexta-feira (26), a seleção africana ainda precisa conter as comemorações por uma vaga no mata-mata da Copa. Pelo menos por enquanto. Isso porque a equipe chegou aos três pontos no Grupo I, mas precisa esperar o fim da terceira rodada para saber se estará entre os oito melhores terceiros colocados do torneio. Em campo, Diarra, Sarr, Ndiaye e Gueye, duas vezes, marcaram gols em um triunfo tranquilo no Toronto Field, no Canadá.

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    Com o placar, Senegal chega aos três pontos, com dois gols positivos de saldo. A equipe fica de olho nos jogos de Bélgica, Cabo Verde, que têm dois pontos, e RD Congo, que soma um, e ainda podem ultrapassar os africanos na tabela dos terceiros colocados. Esses três times estão fora da zona de classificação e a Argélia, oitava colocada por enquanto, também joga na rodada. O placar largo em cima dos iraquianos era fundamental para manter o time vivo e com chances de classificação, já que o saldo é o critério de desempate.

    Cabo Verde ainda joga nesta sexta diante da Arábia Saudita, enquanto Bélgica e RD Congo enfrentam Nova Zelândia e Uzbequistão, respectivamente, no sábado. A Argélia enfrenta a Áustria no mesmo dia. Do outro lado, o Iraque se despede do Mundial com três derrotas, sem nenhum ponto somado, 12 gols sofridos e apenas um gol feito.

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    Gol cedo e expulsão

    Senegal teve o começo de jogo perfeito. Abriu o placar logo aos três minutos com um gol de cabeça de Diarra após cobrança de escanteio de Seck. Mané, camisa 10 da equipe africana, foi o grande nome da primeira etapa porque contribuiu ofensivamente com uma finalização de perigo e uma bela cobrança de falta, em lance que gerou a expulsão de Sulaka, do Iraque. O árbitro Anthony Taylor aplicou o vermelho após chamada da cabine do VAR.

    Os senegaleses ainda tiveram chances com finalizações de Sarr e Jakobs, mas a vitória simples seguiu até a descida para o intervalo. O duelo não rendeu grandes emoções e Senegal mostrou um volume ofensivo menor do que nas derrotas para França e Noruega.

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    Senso de urgência e festival de gols

    Se o primeiro tempo terminou em marcha reduzida e sem muitas emoções, o senso de urgência foi ativado e Senegal buscou com mais frequência os gols em cima do Iraque. E encontrou com facilidade. O segundo saiu logo aos dez minutos com o artilheiro da seleção na Copa, Sarr. O atacante ganhou uma dividida, roubou a bola e entrou na área para finalizar e ampliar para o segundo.

    Depois, o jogo teve Pape Gueye como protagonista, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols em menos de 15 minutos para colocar 4 a 0 no placar. O meia ainda distribuiu uma assistência para Iliman Ndiaye, mais um que entrou no decorrer do jogo, que fez mais um gol com um belo chute de fora da área, sem chances de o goleiro Jalal Hassan defender. Diante da pressão senegalesa, os iraquianos pouco fizeram e apenas se defenderam para não sofrer a pior goleada da Copa do Mundo.

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    Lance Capital 💡

    Apesar da vantagem técnica que Senegal tem diante do Iraque, a expulsão se tornou um ponto fundamental por fragilizar ainda mais a equipe asiática e abrir caminho para o placar tranquilo da seleção de Mané e companhia. E o camisa 10 foi quem conseguiu "arrancar" um jogador de campo do time rival ao sofrer uma falta na entrada da grande área. Após roubada de bola, o atacante teve a camisa e o calção puxados por Sulaka, que recebeu o vermelho direto após chamada do VAR para o árbitro Anthony Taylor.

    Deu aula 🏅

    Pape Gueye foi autor de dois gols na goleada de Senegal e precisou de menos de 15 minutos para balançar as redes duas vezes. Nos seus primeiros toques na bola, aproveitou um vacilo Akam Hashem, que perdeu a bola na defesa, e o meia ficou com a bola nos pés e caminho livre para acertar um belço chute colocado. Pouco depois, pegou outra sobre de bola, dessa vez dentro da grande área, e emendou um "pombo sem asa" para estufar as redes de Jalal Hassan, goleiro reserva que entrou na partida para ter minutos na Copa.

    Ficou abaixo 📉

    Após um segundo tempo avassalador de Senegal, difícil citar um jogador do time africano que tenha ficado abaixo no duelo. A lamentação fica com toda a seleção iraquiana, que mesmo com uma distância técnica para os senegaleses e os outros rivais do Grupo I, mostrou pouquíssima resistência nos três duelos e se despede do Mundial com zero pontos e apenas um gol marcado.

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    Sarr marcpu um dos gols de Senegal em cima do Iraque na Copa do Mundo
    Sarr marcou um dos gols de Senegal na goleada em cima do Iraque. (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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