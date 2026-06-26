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Calor x altitude: Portugal e Colômbia optam por preparações distintas na Copa

Europeus focaram em se adaptar às altas temperaturas; colombianos buscaram minimizar os efeitos da altitude

PorVitor PalharesEnviado especial
26/06/2026 18:17
Atualizado há 2 minutos
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Diogo Dalot treina ao lado de Cristiano Ronaldo em sessão de Portugal
Cristiano Ronaldo durante treinamento de Portugal (Foto: Leonardo Fernandez/AFP)

MIAMI, FL (EUA) - Rivais na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Portugal e Colômbia adotaram estratégias distintas na preparação para o duelo que definirá a liderança da chave. As seleções se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

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    • Em conversas com a reportagem do Lance! na prévia do confronto, representantes de ambas as seleções defenderam as estratégias adotadas na preparação. Pelo lado colombiano, a avaliação é de que as escolhas foram positivas, uma vez que a equipe somou os seis pontos possíveis e garantiu a classificação antecipada. Do lado europeu, a percepção é de que o isolamento no local de treinos trouxe tranquilidade a um elenco cercado de holofotes, incluindo Cristiano Ronaldo.

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    Portugal e o desafio do calor contra Colômbia

    Para se adaptar ao calor, com temperaturas acima dos 30°C nas últimas semanas, a delegação portuguesa optou por realizar os treinamentos em Palm Beach Gardens, cidade litorânea localizada a cerca de uma hora de Miami.

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    O elenco português chegou a utilizar coletes de gelo para amenizar os efeitos do calor durante os treinamentos. Em outras oportunidades, o grupo encarou o sol da Flórida nas areias das praias, em uma combinação de adaptação às condições climáticas e atividades recreativas.

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    Para o técnico Roberto Martínez, porém, o aspecto mental é tão ou até mais importante do que o físico. O treinador avalia que o elenco tem lidado bem com as adversidades, especialmente após o tropeço na estreia diante da República Democrática do Congo, e afirmou que o controle emocional será determinante para o primeiro jogo de Portugal como "visitante" nesta Copa do Mundo.

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    — O aspecto psicológico de gerir um jogo na Copa do Mundo é muito importante. Nós controlamos as emoções muito bem, amanhã precisamos fazer isso. Provavelmente amanhã será o primeiro jogo que jogaremos fora de casa. Aqui em Miami existe um número muito elevado de torcedores colombianos. É um bom desafio para nós, para sentir se podemos controlar o jogo e sermos nós mesmos — disse Martínez.

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    Sul-americanos encaram a altitude

    Diferentemente do adversário deste sábado, a seleção da Colômbia disputou as duas primeiras partidas em Guadalajara, no México, cidade situada a cerca de 1.600 metros de altitude. Por isso, a comissão técnica optou por manter a base no local e utilizou as instalações do Atlas para a preparação da equipe.

    — Portugal não teve partidas na altitude. As duas partidas que jogamos foram na altitude. A adaptação teve que ser diferente e toda a logística nos exigiu que jogássemos no México, em Guadalajara, com um pouco mais de altura… 1.500, 1.600 metros. Então, cada equipe se programou de acordo com a situação onde iria estar — explicou Néstor Lorenzo.

    Nestor Lorenzo, treinador da Colômbia, fala durante entrevista coletiva
    Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia, durante coletiva na véspera da partida contra Portugal, pela Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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    Finalista da última edição da Copa América (2024), disputada nos Estados Unidos, a Colômbia já teve contato com as condições de Miami. Foi na cidade que a seleção perdeu a decisão para a Argentina, em partida disputada no mesmo estádio que receberá o confronto contra Portugal.

    — A última Copa América nos Estados Unidos contou com temperaturas altas (...) Esperamos não sofrer (no duelo contra Portugal), mas a programação (de adaptação) foi de acordo com as duas primeiras partidas (da Copa do Mundo) — completou.

    Líder do Grupo K, com seis pontos, a Colômbia precisa apenas de um empate para assegurar a primeira colocação da chave. Portugal, por sua vez, depende de uma vitória para terminar na liderança, independentemente do saldo de gols.

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