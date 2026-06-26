Brasil tem derrota para Cabo Verde no currículo; relembre
Seleção africana surpreendeu os brasileiros de virada
Brasil e Cabo Verde disputam a Copa do Mundo de 2026 e já estiveram frente a frente no passado. O único confronto entre as seleções aconteceu em junho de 2021, quando a equipe africana venceu a Seleção Olímpica Brasileira por 2 a 1 em amistoso realizado no Estádio Partizan, em Belgrado, na Sérvia. Agora, Cabo Verde entra em campo nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, em busca da classificação para o mata-mata do Mundial.
Na ocasião, o time comandado por André Jardine utilizava a partida como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar de controlar a maior parte das ações e criar as melhores oportunidades, o Brasil acabou superado pela eficiência dos cabo-verdianos.
A Seleção abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Após toque de mão de Roberto Lopes dentro da área, Pedro converteu a cobrança de pênalti e colocou os brasileiros em vantagem.
A resposta de Cabo Verde veio ainda antes do intervalo. Aos 45 minutos, Lisandro Semedo apareceu livre na área para empatar a partida. Já aos 38 minutos da etapa final, um erro na saída de bola entre Gabriel Magalhães e Guilherme Arana permitiu que Willy Semedo roubasse a bola e acertasse um chute forte para decretar a virada por 2 a 1.
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Jogadores daquele amistoso seguem na Copa
Cinco anos depois, parte dos atletas daquele confronto continua presente no Mundial. Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli, que integravam a seleção olímpica, fazem parte do atual elenco brasileiro. Rodrygo, Gerson, Antony e Pedro também estiveram à disposição de André Jardine naquele amistoso.
Pelo lado de Cabo Verde, a base foi ainda mais preservada. Sete jogadores que participaram da vitória em 2021 seguem na delegação: Vozinha, Stopira, Pico Lopes, Diney Borges, Telmo Arcanjo, Gilson Benchimol e Willy Semedo, autor do gol da vitória.
Agora, os Tubarões Azuis precisam vencer a Arábia Saudita para seguir vivos na Copa e manter a possibilidade de um novo confronto diante da Seleção Brasileira na fase eliminatória.
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