logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Atuação de Dembélé em Noruega x França enlouquece torcedores: 'Ele quer'

Atacante for destaque do primeiro tempo entre Noruega x França

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:09
Favorite o Lance! no Google
Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França não tomou conhecimento da Noruega durante o primeiro tempo do confronto. Liderada por Ousmane Dembélé, a seleção francesa venceu por 3 a 1 os 45 minutos iniciais da partida. Na ocasião, o camisa 7 foi responsável pelo três gols do time.

continua após a publicidade
  • Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Neymar lança marca de vinhos e aposta em rótulos da Espanha, França e Chile

    Fora de Campo
    Há 1 dia
  • Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega

    Haaland vê França como favorita ao título da Copa do Mundo

    Futebol Internacional
    Há 1 dia
  • Noruega x França Palpite – Análise e odds (26/06)

    Noruega x França Palpite – Análise e odds (26/06)

    Palpites
    Há 2 dias

    • ➡️ CazéTV muda divulgação de bets após investigação de Ministério

    O primeiro gol do jogador do PSG aconteceu logo no início do jogo. O cronômetro marcava sete minutos quando Dembélé balançou as redes pela primeira vez. Depois, ele voltou a marcar nos minutos 20' e 32'.

    A atuação do jogador não passou despercebida pelo torcedores que acompanhavam a partida. Nas redes sociais, o nome do atacante ganhou destaque e especulações sobre uma possível vitória na premiação da Bola de Ouro, da revista francesa "France Football", ganharam força. Veja a repercussão abaixo:

    continua após a publicidade
    Dembélé, com a camisa branca da França, aponta para a própria cabeça na comemoração de um dos gols contra a Noruega
    Dembélé marcou um hat-trick no primeiro tempo de França x Noruega (Foto: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES)

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Fora de CampoFala de Rayan sobre Fernando Diniz em Copa do Mundo viraliza: 'Brabo'Há 2 minutos
    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia
    Seleção BrasileiraVini Jr soberano: como leitores do Lance! avaliaram os jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa?Há 1 hora
    Presidente do Ceará vai à polícia após ameaças à filha (Foto: Divulgação)
    Futebol NacionalPresidente do Ceará vai à polícia após ameaças à filha e recebe apoio de clubes e CBFHá 4 horas
    CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)
    Copa do Mundo 2026CazéTV muda divulgação de bets após investigação de MinistérioHá 5 horas
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa
    Fora de CampoBrasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeçõesHá 6 horas
    Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Copa do Mundo 2026Paraguai x Austrália: técnico expõe preocupação e alerta FifaHá 8 horas

    Mais LANCE!

    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (26)?
    Felipe Melo analisou confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai'
    Vinicius Júnior duelando com jogador do Japão em amistoso de outubro de 2025
    Brasil x Japão: Leitores do Lance! avaliam duelo da segunda fase da Copa
    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai
    Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável'
    Éder Militão alerta sobre qualidade do Japão durante o Seleção Sportv. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Militão alerta sobre qualidade do Japão contra o Brasil: 'Tomar cuidado'
    Casagrande compara Lionel Messi e Vini Jr na Copa do Mundo
    Casagrande compara Messi com Vini Jr: 'No mesmo patamar'
    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (26)?
    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa
    Possível semifinal entre Brasil e Argentina agita torcedores: 'Não estamos preparados'
    Facincani alerta Brasil para confronto contra o Japão: 'Calcanhar de Aquiles'
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Brasil x Escócia: veja como foi a disputa de audiência entre CazéTV, Globo e SBT
    Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: 'Não dá'
    Torcida do Japão em jogo da Copa do Mundo de 2026
    Japoneses reagem a confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Logo ali'
    Jogadores de Japão e Suécia em duvidida na Copa do Mundo
    Querem o Brasil? Repórter revela preferência de torcedores de Japão e Suécia