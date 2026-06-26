Atuação de Dembélé em Noruega x França enlouquece torcedores: 'Ele quer' Atacante for destaque do primeiro tempo entre Noruega x França

A França não tomou conhecimento da Noruega durante o primeiro tempo do confronto. Liderada por Ousmane Dembélé, a seleção francesa venceu por 3 a 1 os 45 minutos iniciais da partida. Na ocasião, o camisa 7 foi responsável pelo três gols do time.

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O primeiro gol do jogador do PSG aconteceu logo no início do jogo. O cronômetro marcava sete minutos quando Dembélé balançou as redes pela primeira vez. Depois, ele voltou a marcar nos minutos 20' e 32'.

A atuação do jogador não passou despercebida pelo torcedores que acompanhavam a partida. Nas redes sociais, o nome do atacante ganhou destaque e especulações sobre uma possível vitória na premiação da Bola de Ouro, da revista francesa "France Football", ganharam força. Veja a repercussão abaixo:

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DEMBELE TÁ BRINCANDO DE JOGAR FUTEBOL PQP!! Absurdo oq joga esse francês. #NORxFRA pic.twitter.com/Cy7sewB7Sh — samuel (@samuelzxis) June 26, 2026

Rapaziada…



O Demebele tá querendo sua segunda Bola de Ouro. HAT-TRICK do homem contra a Noruega. pic.twitter.com/rEcREIJBWM — Sincerão (@oficialsincerao) June 26, 2026

GALERA



EU TO ASSUSTADO



ACORDARAM O DEMBELE NESSA COPA DO MUNDO. QUE GOLAÇO! 😳 pic.twitter.com/M9TWaodYiR — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 26, 2026

QUE ISSO



HAT-TRICK DE DEMBELE



SÓ NO PRIMEIRO TEMPO pic.twitter.com/q9nZJmepk6 — njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 26, 2026

HAT TRICK DE OUSMANE DEMBELE



NO PRIMEIRO TEMPO pic.twitter.com/NbmnDyXOiC — DataFut (@DataFutebol) June 26, 2026

Dembélé marcou um hat-trick no primeiro tempo de França x Noruega (Foto: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES)

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