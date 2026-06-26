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Dê suas notas: França bate Noruega com hat-trick de Dembélé e passa em primeiro

Seleção francesa aguarda um dos oito melhores terceiros colocados na segunda fase

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Dembélé e Mbappé, de camisas brancas, se abraçam e comemoram o terceiro gol da França contra a Noruega
Dembélé comemora o terceiro gol da França contra a Noruega com Mbappé (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

A França venceu a Noruega por 4 a 1, nesta sexta-feira (26), no duelo que valeu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Após show de Ousmane Démbélé, que marcou um hat-trick no primeiro tempo, Désiré Doué completou a goleada francesa nos últimos minutos de jogo e confirmou a classificação ao mata-mata na primeira posição. Os atuais vice-campeões mundiais encaram um dos oito melhores terceiros colocados na segunda fase.

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    Démbélé abriu o placar aos seis minutos. Após lançamento de Kylian Mbappé do meio-campo, o atacante do Paris Saint-Germain encarou a marcação adversária, cortou para a perna direita e bateu cruzado para inaugurar o marcador.

    Mostrando que estava em sintonia com o parceiro de ataque, Mbappé se aproximou novamente no meio-campo para dar sequência ao contra-ataque francês e passou para Démbélé, que anotou uma pintura aos 20 minutos. O jogador recebeu na ponta-direita, cortou para o meio e, de fora da área, bateu no canto direito do goleiro Egil Selvik.

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    A Noruega descontou logo em seguida, na saída de bola. Em jogada construída pela esquerda, Thelo Asgaard foi acionado na entrada da grande área e, com liberdade, bateu rasteiro e cruzado, sem dar chances de defesa a Mike Maignan.

    No entanto, a França não se abateu e ampliou a vantagem aos 32, novamente com Dembélé. Em um lance similar ao do segundo gol, porém dentro da área, o atual melhor do mundo bateu colocado com a perna canhota e acertou o canto direito. Assim, protagonizou um feito raro, marcando um hat-trick em um único tempo.

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    Por fim, Doué fechou o placar com um gol de cabeça, nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento do companheiro de PSG, Bradley Barcola, o atacante testou a bola contra a meta noruguesa e colocou números finais na vitória da França.

    Dembélé, com a camisa branca da França, chuta com a perna esquerda e marca seu terceiro gol contra a Noruega
    Dembélé marcou três gols na vitória da França sobre a Noruega na Copa do Mundo de 2026 (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

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