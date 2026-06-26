Dê suas notas: França bate Noruega com hat-trick de Dembélé e passa em primeiro
Seleção francesa aguarda um dos oito melhores terceiros colocados na segunda fase
A França venceu a Noruega por 4 a 1, nesta sexta-feira (26), no duelo que valeu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Após show de Ousmane Démbélé, que marcou um hat-trick no primeiro tempo, Désiré Doué completou a goleada francesa nos últimos minutos de jogo e confirmou a classificação ao mata-mata na primeira posição. Os atuais vice-campeões mundiais encaram um dos oito melhores terceiros colocados na segunda fase.
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Démbélé abriu o placar aos seis minutos. Após lançamento de Kylian Mbappé do meio-campo, o atacante do Paris Saint-Germain encarou a marcação adversária, cortou para a perna direita e bateu cruzado para inaugurar o marcador.
Mostrando que estava em sintonia com o parceiro de ataque, Mbappé se aproximou novamente no meio-campo para dar sequência ao contra-ataque francês e passou para Démbélé, que anotou uma pintura aos 20 minutos. O jogador recebeu na ponta-direita, cortou para o meio e, de fora da área, bateu no canto direito do goleiro Egil Selvik.
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A Noruega descontou logo em seguida, na saída de bola. Em jogada construída pela esquerda, Thelo Asgaard foi acionado na entrada da grande área e, com liberdade, bateu rasteiro e cruzado, sem dar chances de defesa a Mike Maignan.
No entanto, a França não se abateu e ampliou a vantagem aos 32, novamente com Dembélé. Em um lance similar ao do segundo gol, porém dentro da área, o atual melhor do mundo bateu colocado com a perna canhota e acertou o canto direito. Assim, protagonizou um feito raro, marcando um hat-trick em um único tempo.
Por fim, Doué fechou o placar com um gol de cabeça, nos acréscimos do segundo tempo. Após cruzamento do companheiro de PSG, Bradley Barcola, o atacante testou a bola contra a meta noruguesa e colocou números finais na vitória da França.
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