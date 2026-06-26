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Noruega x França: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram pela última rodada do Grupo I

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:36
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Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França venceu a Noruega por 4 a 1, nesta sexta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo. No confronto, os autores dos gols da goleada francesa foram Dembélé (3) e Doué. Enquanto Thelo Aasgaard marcou para os noruegueses.

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    A França confirmou o favoritismo, goleou a Noruega por 4 a 1 nesta sexta-feira (26) e garantiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo. O grande nome da partida foi Ousmane Dembélé, autor de três gols ainda no primeiro tempo, enquanto Doué fechou a goleada na etapa final. Além da classificação em primeiro lugar, o resultado interfere diretamente no caminho da Seleção Brasileira na competição.

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    Caso o Brasil confirme o favoritismo diante do Japão na fase de 16 avos de final, enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, já definido após a rodada desta sexta-feira.

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    A goleada francesa muda diretamente o cenário do chaveamento para a Seleção Brasileira. Com a derrota, a Noruega termina em segundo no Grupo I e enfrentará a Costa do Marfim na primeira fase eliminatória.

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    O vencedor desse duelo estará no caminho do Brasil, caso a Seleção passe pelo Japão. A equipe brasileira encara os japoneses nos 16 avos de final e, se avançar, enfrentará quem passar de Costa do Marfim x Noruega.

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    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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