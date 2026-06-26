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Torcida aponta meio-campo como alerta do Brasil para a Copa do Mundo

Enquete do Lance! mostra preocupação com o setor mesmo após campanha invicta na fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 14:27
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Ancelotti conversa com os jogadores da Seleção no banco de reservas
Ancelotti conversa com os jogadores da Seleção no banco de reservas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira já conhece o seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo: o Japão. Depois de estrear com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, a Seleção de Carlo Ancelotti engatou duas atuações seguras e venceu Haiti e Escócia, ambos pelo placar de 3 a 0. Com sete pontos conquistados, o Brasil encerrou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo C e assegurou presença no mata-mata. O próximo desafio será contra o Japão, vice-líder do Grupo F, na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

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  • Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.

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    Embora tenha mantido a invencibilidade e apresentado números positivos até aqui, parte da torcida brasileira entende que ainda tem margem para melhorar em determinados aspectos se o Brasil quiser chegar ao hexacampeonato. Por isso, o Lance! quis saber qual a maior preocupação do público para com a Seleção para a sequência da competição, e o setor apontado foi o meio-campo.

    Resultado da enquete do Lance!: Gol (2%); Defesa (28%); Meio-Campo (67%); e Ataque (2%)
    Resultado da enquete do Lance! sobre qual setor causa mais preocupação e precisa melhor para a Copa do Mundo, segundo o público. (Foto: Reprodução)

    Ao serem perguntados sobre qual setor da Seleção ainda precisa evoluir, 67% dos participantes apontaram o meio-campo como o ponto que mais necessitaria de ajustes. A defesa apareceu em segundo lugar, com 28% dos votos, enquanto ataque e gol tiveram apenas 2% de preocupação cada, indicando maior confiança dos torcedores nesses setores.

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    ➡️Invicto, Japão aposta em organização para desafiar o Brasil na segunda fase

    A estreia contra Marrocos pode ter causado desconforto e insegurança da torcida com relação ao meio, que pareceu muito espaçado e sem muito controle, tendo Casemiro como principal ponto negativo no jogo. O jogo contra o Haiti não foi possível ter tanta mostragem melhor pela inferioridade do adversário - apesar de ter tido certos espaços em dados momentos. E a atuação contra a Escócia mostrou uma grande evolução, com destaque para Bruno Guimarães na zona central. 

    Bruno Guimarães sozinho com a bola em movimenot para fazer lançamento na linha defensiva durante Brasil x Escócia.
    Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

    No setor destacado figuram: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo) e Éderson (Atalanta). Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá aparecem como meias de confiança de Ancelotti até o momento. 

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    A fase de mata-mata vai começar, e é um momento da competição que não costuma permitir erros. Se quiser transformar a boa campanha em conquista do hexacampeonato, a Seleção precisará encontrar cada vez mais equilíbrio. E a indicação popular é de que o meio-campo ainda pode ser um ponto de atenção.

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