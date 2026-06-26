Mbappé x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo Astros de França e Noruega duelam por liderança do grupo e artilharia do Mundial

França e Noruega se enfrentam em duelo que vale a liderança do Grupo I da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Boston (EUA). O confronto inevitavelmente gira em torno de dois grandes astros: o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Empatados com quatro gols e atrás apenas de Messi, ambos também brigam pelo topo da artilharia do Mundial.

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"Tartaruga Ninja" e "Cometa Haaland", como foram apelidados, estão entre os maiores símbolos da atual geração de jogadores de futebol. Em comum, a dupla tem velocidade impressionante, recursos diversos nas finalizações e a consequente capacidade assustadora de marcar gols desde o início das carreiras. A seguir, o Lance! compara detalhamente as respectivas trajetórias esportivas.

Mbappé x Haaland: confronto de fenômenos

Dados gerais:

Kylian Mbappé Erling Haaland Idade 27 (20/12/1998) 25 (21/07/2000) Altura 1,80 m 1,95 m Velocidade máxima atingida Apx. 38 km/h Apx. 36,5 km/h Posição Ponta / Centrovante Centroavante Pé dominante Direito Esquerdo Valor de mercado € 180 milhões € 200 milhões Estreia profissional 02/12/2015, aos 16 anos 12/05/2016, aos 15 anos Estreia pela seleção 24/03/2017, aos 18 anos 04/09/2019, aos 19 anos

➡️ Copa dos craques: Messi, Mbappé e Haaland "sobram" nos primeiros jogos

Gols por clubes/seleções:

Mbappé

Monaco: 27 gols em 60 jogos PSG: 256 gols em 308 jogos Real Madrid: 86 gols em 103 jogos França: 60 gols em 100 jogos Total: 428 gols em 571 jogos (0,74 g/j)

Haaland

Molde: 20 gols em 50 jogos RB Salzburg: 29 gols em 27 jogos Borussia Dortmund: 86 gols em 89 jogos Manchester City: 162 gols em 198 jogos Total: 356 gols em 416 jogos (0,85 g/j)

Gols por competições:

Kylian Mbappé Erling Haaland Champions League 70 gols (98 jogos) 57 gols (58 jogos) Ligas nacionais 247 gols (311 jogos) 205 gols (254 jogos) Taças nacionais 41 gols (36 jogos) 26 gols (31 jogos) Eurocopa 1 gol (9 jogos) - Copa do Mundo 16 gols (16 jogos) 4 gols (2 jogos)

Erling Haaland vibra ao fazer o seu primeiro gol em Copas do Mundo na carreira (Foto: Justin Setterfield / / AFP)

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Desempenho na atual Copa do Mundo:

Kylian Mbappé Erling Haaland Gols 4 4 Assistências 0 0 Participação nos gols da seleção 66% 57% Distância total percorrida 18,3 km 19,8 km Nota ofensiva* 8.18 (3º) 7.37 (6º)

*A Fifa classifica os jogadores da Copa do Mundo de acordo com desempenho em três aspectos: ataque, criatividade e defesa.

➡️ Mbappé e Haaland lideram França e Noruega em duelo pela liderança do Grupo I

Títulos:

Mbappé

Monaco: Ligue 1 (1x)

PSG: Ligue 1 (7x), Copa da França (4x), Copa da Liga Francesa (2x) e Supercopa da França (3x)

Real Madrid: Mundial de Clubes (1x) e Supercopa da Uefa (1x)

França: Copa do Mundo (1x) e Liga das Nações da Uefa (1x)

Total: 21 títulos

Erling Haaland

RB Salzburg: Campeonato Austríaco (2x) e Copa da Áustria (2x)

Borussia Dortmund: Copa da Alemanha (1x)

Manchester City: Premier League (2x), Copa da Inglaterra (2x), Champions League (1x), Supercopa da Uefa (1x), Supercopa da Inglaterra (1x) e Copa da Liga Inglesa (1x)

Total: 13 títulos