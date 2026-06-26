Mbappé x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo
Astros de França e Noruega duelam por liderança do grupo e artilharia do Mundial
França e Noruega se enfrentam em duelo que vale a liderança do Grupo I da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Boston (EUA). O confronto inevitavelmente gira em torno de dois grandes astros: o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Empatados com quatro gols e atrás apenas de Messi, ambos também brigam pelo topo da artilharia do Mundial.
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Mbappé e Haaland lideram França e Noruega em duelo pela liderança do Grupo I da Copa do Mundo
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"Tartaruga Ninja" e "Cometa Haaland", como foram apelidados, estão entre os maiores símbolos da atual geração de jogadores de futebol. Em comum, a dupla tem velocidade impressionante, recursos diversos nas finalizações e a consequente capacidade assustadora de marcar gols desde o início das carreiras. A seguir, o Lance! compara detalhamente as respectivas trajetórias esportivas.
Mbappé x Haaland: confronto de fenômenos
Dados gerais:
|Kylian Mbappé
|Erling Haaland
Idade
27 (20/12/1998)
25 (21/07/2000)
Altura
1,80 m
1,95 m
Velocidade máxima atingida
Apx. 38 km/h
Apx. 36,5 km/h
Posição
Ponta / Centrovante
Centroavante
Pé dominante
Direito
Esquerdo
Valor de mercado
€ 180 milhões
€ 200 milhões
Estreia profissional
02/12/2015, aos 16 anos
12/05/2016, aos 15 anos
Estreia pela seleção
24/03/2017, aos 18 anos
04/09/2019, aos 19 anos
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Gols por clubes/seleções:
Mbappé
- Monaco: 27 gols em 60 jogos
- PSG: 256 gols em 308 jogos
- Real Madrid: 86 gols em 103 jogos
- França: 60 gols em 100 jogos
- Total: 428 gols em 571 jogos (0,74 g/j)
Haaland
- Molde: 20 gols em 50 jogos
- RB Salzburg: 29 gols em 27 jogos
- Borussia Dortmund: 86 gols em 89 jogos
- Manchester City: 162 gols em 198 jogos
- Total: 356 gols em 416 jogos (0,85 g/j)
Gols por competições:
|Kylian Mbappé
|Erling Haaland
Champions League
70 gols (98 jogos)
57 gols (58 jogos)
Ligas nacionais
247 gols (311 jogos)
205 gols (254 jogos)
Taças nacionais
41 gols (36 jogos)
26 gols (31 jogos)
Eurocopa
1 gol (9 jogos)
-
Copa do Mundo
16 gols (16 jogos)
4 gols (2 jogos)
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Desempenho na atual Copa do Mundo:
|Kylian Mbappé
|Erling Haaland
Gols
4
4
Assistências
0
0
Participação nos gols da seleção
66%
57%
Distância total percorrida
18,3 km
19,8 km
Nota ofensiva*
8.18 (3º)
7.37 (6º)
*A Fifa classifica os jogadores da Copa do Mundo de acordo com desempenho em três aspectos: ataque, criatividade e defesa.
➡️ Mbappé e Haaland lideram França e Noruega em duelo pela liderança do Grupo I
Títulos:
Mbappé
- Monaco: Ligue 1 (1x)
- PSG: Ligue 1 (7x), Copa da França (4x), Copa da Liga Francesa (2x) e Supercopa da França (3x)
- Real Madrid: Mundial de Clubes (1x) e Supercopa da Uefa (1x)
- França: Copa do Mundo (1x) e Liga das Nações da Uefa (1x)
- Total: 21 títulos
Erling Haaland
- RB Salzburg: Campeonato Austríaco (2x) e Copa da Áustria (2x)
- Borussia Dortmund: Copa da Alemanha (1x)
- Manchester City: Premier League (2x), Copa da Inglaterra (2x), Champions League (1x), Supercopa da Uefa (1x), Supercopa da Inglaterra (1x) e Copa da Liga Inglesa (1x)
- Total: 13 títulos