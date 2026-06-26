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Mbappé x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do Mundo

Astros de França e Noruega duelam por liderança do grupo e artilharia do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 11:51
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Kylian Mbappé e Erling Haaland sorriem ao comemorar gols por suas respectivas seleções
Kylian Mbappé e Erling Haaland sorriem ao comemorar gols por suas respectivas seleções (Fotos: Franck Fife / AFP e Angela Weiss / AFP)

França e Noruega se enfrentam em duelo que vale a liderança do Grupo I da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Boston (EUA). O confronto inevitavelmente gira em torno de dois grandes astros: o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City. Empatados com quatro gols e atrás apenas de Messi, ambos também brigam pelo topo da artilharia do Mundial.

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    "Tartaruga Ninja" e "Cometa Haaland", como foram apelidados, estão entre os maiores símbolos da atual geração de jogadores de futebol. Em comum, a dupla tem velocidade impressionante, recursos diversos nas finalizações e a consequente capacidade assustadora de marcar gols desde o início das carreiras. A seguir, o Lance! compara detalhamente as respectivas trajetórias esportivas.

    Mbappé x Haaland: confronto de fenômenos

    Dados gerais:

    Kylian MbappéErling Haaland

    Idade

    27 (20/12/1998)

    25 (21/07/2000)

    Altura

    1,80 m

    1,95 m

    Velocidade máxima atingida

    Apx. 38 km/h

    Apx. 36,5 km/h

    Posição

    Ponta / Centrovante

    Centroavante

    Pé dominante

    Direito

    Esquerdo

    Valor de mercado

    € 180 milhões

    € 200 milhões

    Estreia profissional

    02/12/2015, aos 16 anos

    12/05/2016, aos 15 anos

    Estreia pela seleção

    24/03/2017, aos 18 anos

    04/09/2019, aos 19 anos

    ➡️ Copa dos craques: Messi, Mbappé e Haaland "sobram" nos primeiros jogos

    Gols por clubes/seleções:

    Mbappé

    1. Monaco: 27 gols em 60 jogos
    2. PSG: 256 gols em 308 jogos
    3. Real Madrid: 86 gols em 103 jogos
    4. França: 60 gols em 100 jogos
    5. Total: 428 gols em 571 jogos (0,74 g/j)

    Haaland

    1. Molde: 20 gols em 50 jogos
    2. RB Salzburg: 29 gols em 27 jogos
    3. Borussia Dortmund: 86 gols em 89 jogos
    4. Manchester City: 162 gols em 198 jogos
    5. Total: 356 gols em 416 jogos (0,85 g/j)

    Gols por competições:

    Kylian MbappéErling Haaland

    Champions League

    70 gols (98 jogos)

    57 gols (58 jogos)

    Ligas nacionais

    247 gols (311 jogos)

    205 gols (254 jogos)

    Taças nacionais

    41 gols (36 jogos)

    26 gols (31 jogos)

    Eurocopa

    1 gol (9 jogos)

    -

    Copa do Mundo

    16 gols (16 jogos)

    4 gols (2 jogos)

    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Erling Haaland vibra ao fazer o seu primeiro gol em Copas do Mundo na carreira (Foto: Justin Setterfield / / AFP)

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    Desempenho na atual Copa do Mundo:

    Kylian MbappéErling Haaland

    Gols

    4

    4

    Assistências

    0

    0

    Participação nos gols da seleção

    66%

    57%

    Distância total percorrida

    18,3 km

    19,8 km

    Nota ofensiva*

    8.18 (3º)

    7.37 (6º)

    *A Fifa classifica os jogadores da Copa do Mundo de acordo com desempenho em três aspectos: ataque, criatividade e defesa.

    ➡️ Mbappé e Haaland lideram França e Noruega em duelo pela liderança do Grupo I

    Títulos:

    Mbappé

    • Monaco: Ligue 1 (1x)
    • PSG: Ligue 1 (7x), Copa da França (4x), Copa da Liga Francesa (2x) e Supercopa da França (3x)
    • Real Madrid: Mundial de Clubes (1x) e Supercopa da Uefa (1x)
    • França: Copa do Mundo (1x) e Liga das Nações da Uefa (1x)
    • Total: 21 títulos

    Erling Haaland

    • RB Salzburg: Campeonato Austríaco (2x) e Copa da Áustria (2x)
    • Borussia Dortmund: Copa da Alemanha (1x)
    • Manchester City: Premier League (2x), Copa da Inglaterra (2x), Champions League (1x), Supercopa da Uefa (1x), Supercopa da Inglaterra (1x) e Copa da Liga Inglesa (1x)
    • Total: 13 títulos
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