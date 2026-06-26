Novo formato da Copa do Mundo faz atacante chorar por engano
Elanga chora em campo sem saber que Suécia avançou na Copa do Mundo
O atacante Anthony Elanga protagonizou uma das cenas mais inusitadas da Copa do Mundo de 2026. Autor do gol da Suécia no empate por 1 a 1 com o Japão, nesta quinta-feira (25), o jogador desabou no gramado após o apito final ao acreditar que sua seleção havia sido eliminada do torneio.
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A partida, disputada no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, era válida pela terceira rodada do Grupo F. Convencido de que o empate não bastava para manter a Suécia viva na competição, Elanga chorou em campo e precisou ser consolado por companheiros.
Pouco depois, porém, o atacante recebeu a notícia de que a seleção sueca estava classificada. A reação rapidamente viralizou nas redes sociais, já que o próprio autor do gol desconhecia o novo formato da competição.
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Novo regulamento causou confusão
A Copa do Mundo de 2026 passou a contar com 48 seleções e, pela primeira vez, classifica os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos para a fase eliminatória.
Para avançar, a Suécia precisava somar ao menos um ponto diante do Japão e torcer por uma vitória da Holanda sobre a Tunísia. Os dois resultados aconteceram: o empate garantiu um ponto aos suecos, enquanto os holandeses venceram a Tunísia.
Com a combinação dos resultados, a Suécia terminou em terceiro lugar no Grupo F e assegurou vaga nos 16 avos de final, encerrando o drama vivido por Elanga, que só descobriu a classificação minutos após o fim da partida.
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