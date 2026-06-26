Panamá x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo

Panamá e Inglaterra se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Como chegam as equipes para o jogo?

A Inglaterra entra em campo muito perto da classificação para as oitavas de final. Líder do Grupo L ao lado de Gana, com quatro pontos, a seleção comandada por Thomas Tuchel depende apenas de um empate para garantir presença na próxima fase. Após estrear com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, os ingleses empataram sem gols com os ganeses e agora buscam confirmar a liderança da chave.

Apesar da boa campanha, Tuchel chega pressionado pelas críticas ao estilo de jogo da equipe. A dependência ofensiva de Harry Kane tem sido tema recorrente na imprensa inglesa, mas o treinador pode promover mudanças na escalação para aumentar o poder de ataque diante dos panamenhos.

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Do outro lado, o Panamá entra em campo apenas para cumprir tabela. A seleção da América Central perdeu para Gana e Croácia nas duas primeiras rodadas, segue sem pontuar e já não possui chances matemáticas de classificação para o mata-mata.

Mesmo eliminado, o técnico Thomas Christiansen valorizou o desempenho da equipe diante de adversários mais tradicionais e afirmou que a campanha serviu para dar maior visibilidade internacional aos jogadores panamenhos. Agora, a missão será tentar encerrar a participação no Mundial com um resultado positivo diante de uma das favoritas ao título.

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Tudo sobre Panamá x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Panamá 🆚 Inglaterra

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo L

📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Panamá

Orlando Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Andrés Andrade; César Blackman, Cristian Martínez, Carlos Harvey e Amir Murillo; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez e José Fajardo.

Técnico: Thomas Christiansen.

⚪ Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence; Elliot Anderson e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane.

Técnico: Thomas Tuchel.

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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