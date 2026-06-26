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Fala de Rayan na Copa do Mundo sobre Fernando Diniz viraliza: 'Brabo'

Ex-Vasco relembrou período com antigo treinador

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:47
Atualizado há 2 minutos
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Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
Rayan em campo pelo Brasil na partida contra a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

O atacante Rayan citou a importância do treinador Fernando Diniz na própria formação como jogador de futebol. O caso aconteceu durante a coletiva de imprensa da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, desta sexta-feira (26), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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    Na ocasião, o atual camisa 26 da Seleção Brasileira relembrou como o técnico investiu nele no início da carreira no Vasco. Fernando Diniz comandou Rayan durante 2025 e 2026. Durante o período, o atacante foi destaque da campanha do Cruz-maltino, que chegou na final da Copa do Brasil.

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    — O Diniz sempre vai ser um pai para mim, é um cara que me ajudou bastante. Se deixar, ele me liga quase todo dia. É um cara que eu vou levar para sempre no meu coração — disse o Rayan.

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    Nas redes sociais, torcedores reagiram a fala do jogador. A repercussão foi diversa, algumas pessoas chamaram a atenção para a capacidade de Fernando Diniz em desenvolver jovens talentos. Contudo, teve quem relembrou períodos contraditórios do treinador no futebol nacional. Veja abaixo:

    Rayan em coletiva da seleção brasileira
    Rayan durante coletiva da seleção brasileira (Foto: Reprodução / Lance!TV)

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    Brasil x Japão

    O confronto entre as seleções acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Para chegar em determinada fase da competição, o Brasil terminou a fase de grupos em primeiro lugar da chave C.

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    Já o Japão, ficou na segunda colocação do Grupo F. Determinadas colocações fizeram as equipes se cruzarem já na segunda fase do torneio.

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