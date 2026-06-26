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Rice volta aos treinos da Inglaterra, e James segue como dúvida

Seleção inglesa encerrou os preparativos para encarar o Panamá pela Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:21
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Rashford corre no gramado ao lado de seus companheiros de Inglaterra
Rashford corre no gramado ao lado de seus companheiros de Inglaterra (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Inglaterra teve uma notícia positiva e outra preocupante na preparação para enfrentar o Panamá, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O volante Declan Rice voltou a treinar normalmente nesta sexta-feira (26), enquanto o lateral-direito Reece James permaneceu fora da atividade e ainda é dúvida para a partida.

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    Rice retorna e deve ficar à disposição

    Após deixar o empate sem gols com Gana sentindo a panturrilha esquerda e ser poupado do treino de quinta-feira, Rice participou normalmente da atividade realizada em Kansas City. A tendência é que o meio-campista do Arsenal esteja disponível para enfrentar o Panamá.

    Mesmo assim, Thomas Tuchel ainda avalia se utilizará o jogador entre os titulares. Rice está pendurado com um cartão amarelo e pode ser preservado para evitar suspensão no mata-mata.

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    Thomas Tuchel observa treino da Inglaterra ao lado de Declan Rice
    Thomas Tuchel observa treino da Inglaterra ao lado de Declan Rice (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    James segue em tratamento

    A principal preocupação da comissão técnica inglesa é Reece James. O lateral do Chelsea sofreu uma lesão na coxa durante a partida contra Gana e realizou apenas trabalhos internos, sem participar do treino com o restante do elenco.

    A Inglaterra monitora a evolução do defensor, considerado peça importante para Tuchel, na expectativa de que o problema físico não comprometa sua sequência no Mundial. Caso James não reúna condições de jogo, Jarell Quansah, Djed Spence e Ezri Konsa aparecem como opções para a lateral direita.

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    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo
    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Outro que voltou a treinar foi Elliot Anderson. O meio-campista, ausente da atividade de quinta-feira para realizar exames médicos antes de ser anunciado pelo Manchester City, trabalhou normalmente nesta sexta e também deve ficar à disposição.

    A Inglaterra enfrenta o Panamá neste sábado (27). Uma vitória garante a liderança do Grupo L e define o caminho da seleção inglesa na fase eliminatória da Copa do Mundo.

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