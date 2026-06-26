Rice volta aos treinos da Inglaterra, e James segue como dúvida Seleção inglesa encerrou os preparativos para encarar o Panamá pela Copa do Mundo

A Inglaterra teve uma notícia positiva e outra preocupante na preparação para enfrentar o Panamá, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O volante Declan Rice voltou a treinar normalmente nesta sexta-feira (26), enquanto o lateral-direito Reece James permaneceu fora da atividade e ainda é dúvida para a partida.

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Rice retorna e deve ficar à disposição

Após deixar o empate sem gols com Gana sentindo a panturrilha esquerda e ser poupado do treino de quinta-feira, Rice participou normalmente da atividade realizada em Kansas City. A tendência é que o meio-campista do Arsenal esteja disponível para enfrentar o Panamá.

Mesmo assim, Thomas Tuchel ainda avalia se utilizará o jogador entre os titulares. Rice está pendurado com um cartão amarelo e pode ser preservado para evitar suspensão no mata-mata.

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Thomas Tuchel observa treino da Inglaterra ao lado de Declan Rice (Foto: Juan Mabromata/AFP)

James segue em tratamento

A principal preocupação da comissão técnica inglesa é Reece James. O lateral do Chelsea sofreu uma lesão na coxa durante a partida contra Gana e realizou apenas trabalhos internos, sem participar do treino com o restante do elenco.

A Inglaterra monitora a evolução do defensor, considerado peça importante para Tuchel, na expectativa de que o problema físico não comprometa sua sequência no Mundial. Caso James não reúna condições de jogo, Jarell Quansah, Djed Spence e Ezri Konsa aparecem como opções para a lateral direita.

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Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Outro que voltou a treinar foi Elliot Anderson. O meio-campista, ausente da atividade de quinta-feira para realizar exames médicos antes de ser anunciado pelo Manchester City, trabalhou normalmente nesta sexta e também deve ficar à disposição.

A Inglaterra enfrenta o Panamá neste sábado (27). Uma vitória garante a liderança do Grupo L e define o caminho da seleção inglesa na fase eliminatória da Copa do Mundo.

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