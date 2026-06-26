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Quantos são naturalizados? Veja onde nasceram os jogadores da França na Copa do Mundo

Praticamente todo o elenco atual da França nasceu dentro do próprio território europeu

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Praticamente todo o elenco atual da França nasceu e foi formado dentro do próprio território europeu (Foto: Franck Fife / AFP)
Praticamente todo o elenco atual da França nasceu e foi formado dentro do próprio território europeu (Foto: Franck Fife / AFP)

O futebol francês vive um fenômeno único. Na Copa do Mundo de 2026, a França se consolidou como o país com mais jogadores espalhados pelo torneio: ao todo, 98 atletas nascidos em solo francês estão inscritos na competição, defendendo a própria seleção ou outros países (principalmente colônias na África e no Caribe).

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    Mas e dentro do elenco comandado por Didier Deschamps? Quantos jogadores nasceram fora do país e são naturalizados? Abaixo, detalhamos a origem do elenco de 2026 e fazemos um comparativo com o grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022.

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    Kylian Mbappé lidera a geração de atletas nascidos e criados na região metropolitana da capital francesa (Foto: Franck Fife / AFP)

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    Onde nasceram os convocados da França para a Copa de 2026?

    A lista atual da França conta com apenas um jogador nascido fora do país: o goleiro reserva Brice Samba, que nasceu em Linzolo, na República do Congo. Todos os outros 25 atletas nasceram em território francês, embora o atacante Marcus Thuram tenha uma curiosidade: ele nasceu em Parma, na Itália, mas possui a cidadania francesa de berço por ser filho do ex-jogador Lilian Thuram, que atuava no futebol italiano na época.

    Jogadores da França perfilados antes da partida contra a Noruega pela Copa do Mundo
    Praticamente todo o elenco atual da França nasceu e foi formado dentro do próprio território europeu (Foto: Franck Fife / AFP)

    Veja a lista de 2026 e os locais de nascimento:

    1. Goleiros: Mike Maignan (Caiena - Guiana Francesa*), Robin Risser (Colmar - FRA), Brice Samba (Linzolo - RDC).
    2. Defensores: Lucas Digne (Meaux - FRA), Malo Gusto (Décines-Charpieu - FRA), Lucas Hernandez (Marselha - FRA), Theo Hernandez (Marselha - FRA), Ibrahima Konaté (Paris - FRA), Jules Koundé (Paris - FRA), Maxence Lacroix (Villeneuve-Saint-Georges - FRA), William Saliba (Bondy - FRA), Dayot Upamecano (Évreux - FRA).
    3. Meio-campistas: N'Golo Kanté (Paris - FRA), Manu Koné (Colombes - FRA), Adrien Rabiot (Saint-Maurice - FRA), Aurélien Tchouaméni (Rouen - FRA), Warren Zaïre-Emery (Montreuil - FRA).
    4. Atacantes: Maghnes Akliouche (Tremblay-en-France - FRA), Bradley Barcola (Lyon - FRA), Rayan Cherki (Lyon - FRA), Ousmane Dembélé (Vernon - FRA), Désiré Doué (Angers - FRA), Jean-Philippe Mateta (Sevran - FRA), Kylian Mbappé (Paris - FRA), Michael Olise (Londres - ING**), Marcus Thuram (Parma - ITA***).

    * A Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França, sendo legalmente território francês.

    **Michael Olise nasceu na Inglaterra, mas é cidadão francês por parte de mãe.

    ***Marcus Thuram nasceu na Itália, mas é cidadão francês nato por ser filho de franceses.

    Como era o cenário na Copa do Mundo de 2022?

    No Mundial do Catar, o cenário era muito parecido, demonstrando que a França utiliza quase em sua totalidade atletas formados em suas próprias categorias de base. Em 2022, apenas dois jogadores haviam nascido fora da França europeia: o goleiro Steve Mandanda e o meio-campista Eduardo Camavinga.

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    Relembre os locais de nascimento do elenco de 2022:

    1. Goleiros: Lloris (Nice - FRA), Areola (Paris - FRA), Mandanda (Kinshasa - República Democrática do Congo).
    2. Defensores: Pavard (Maubeuge - FRA), Konaté (Paris - FRA), Koundé (Paris - FRA), Varane (Lille - FRA), Disasi (Gonesse - FRA), Saliba (Bondy - FRA), Theo Hernandez (Marselha - FRA), Upamecano (Évreux - FRA).
    3. Meio-campistas: Camavinga (Cabinda - Angola), Rabiot (Saint-Maurice - FRA), Tchouaméni (Rouen - FRA),Youssouf Fofana (Paris - FRA), Guendouzi (Poissy - FRA), Veretout (Ancenis - FRA).
    4. Atacantes: Coman (Paris - FRA), Marcus Thuram (Parma - ITA), Mbappé (Paris - FRA), Giroud (Chambéry - FRA), Griezmann (Mâcon - FRA), Dembélé (Vernon - FRA), Kolo Muani (Bondy - FRA).

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