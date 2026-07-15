logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Bellingham ultrapassa Messi em ranking da Fifa antes de Inglaterra x Argentina

Seleções entram em campo nesta quarta (15) pela semifinal da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 08:35
Favorite o Lance! no Google
Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina ganhou mais um ingrediente antes de a bola rolar. Jude Bellingham ultrapassou Lionel Messi no Power Ranking da Fifa e assumiu a vice-liderança da lista de melhores jogadores do torneio.

  • O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA

    Provocação de Yamal antes de Espanha x França divide opiniões: ‘Precisa’

    Fora de Campo
    Há 18 horas
  • Neymar discute com goleiro Nyland após converter cobrança de pênalti

    Algoz do Brasil, Nyland denuncia perfil falso após postagem sobre Neymar

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 horas
  • Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    Claus se posiciona após polêmica com a Fifa e o Trump: ‘Obrigado’

    Fora de Campo
    Há 19 horas

    • O inglês subiu quatro posições após ser decisivo na classificação da Inglaterra contra a Noruega, pelas quartas de final. Bellingham marcou os dois gols da vitória inglesa por 2 a 1 e foi o grande nome da equipe no duelo que garantiu vaga na semifinal.

    continua após a publicidade

    ➡️Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina

    O Power Ranking da Fifa leva em consideração dados de desempenho dos jogadores durante a Copa do Mundo. Os atletas recebem notas de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. A classificação é atualizada ao longo do torneio de acordo com as atuações individuais.

    Com a atualização, Bellingham passou a somar nota 8,25 em ataque, 6,43 em criatividade e 5,67 em defesa. Messi aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 8,07, 7,41 e 4,90 nos mesmos critérios. A liderança segue com Kylian Mbappé, destaque da França na Copa.

    continua após a publicidade
  • Argentina briga por Ilhas Malvinas na ONU (Foto: Flickr/Ted McGrath)

    Inglaterra x Argentina: onde ficam e de quem são as Ilhas Malvinas?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Rodri comemorando a vitória da Espanha sobre a França, na Copa do Mundo

    Atuação de Rodri chama a atenção de jornais europeus: 'O retorno do Bola de Ouro'

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Yamal em preparação antes de atuar pela Espanha.

    Casa de Lamine Yamal sofre tentativa de assalto durante Espanha x França

    Fora de Campo
    Há 24 minutos

    • A semifinal entre Inglaterra e Argentina será disputada nesta quarta-feira (15) e vale vaga na decisão do Mundial. Os hermanos chegam para o confronto com a expectativa de manter a defesa do título, e os ingleses querem quebrar um jejum de 60 anos.

    Power Ranking da Fifa:

    Power ranking da Fifa mostra Bellingham, da Inglaterra, e Messi, da Argentina

    🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade

    FBI classifica Inglaterra e Argentina como jogo de maior risco da Copa

    A semifinal entre Inglaterra e Argentina, marcada para esta quarta-feira (14), em Atlanta, terá um esquema especial de segurança. O Departamento de Polícia de Atlanta anunciou o reforço do policiamento dentro e no entorno do estádio após o confronto ser classificado pelo FBI como o jogo de maior risco da Copa do Mundo de 2026.

    ➡️Árbitro escolhido para Inglaterra x Argentina agita a web: 'Não é possível'

    De acordo com as autoridades locais, equipes extras e recursos adicionais foram mobilizados para atuar nas proximidades da arena, em áreas de entretenimento e em outros pontos de grande circulação de torcedores. O objetivo é garantir a segurança de moradores e visitantes durante a realização da partida.

    continua após a publicidade

    ➡️ Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo?

    Em comunicado, a polícia destacou que as medidas têm caráter preventivo e visam inibir possíveis ocorrências, além de proporcionar um ambiente seguro para o público que acompanhará o confronto.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10

    Há 1 hora
    Torcedores da Argentina presentes no jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Qual música é tocada nos estádios em jogos da Argentina?

    Há 1 hora
    Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.

    Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15/07)

    Há 1 hora
    Tini Stossel e De Paul tem relacionamento de idas e vindas

    Fora de Campo

    Cantora, atriz e modelo: conheça a noiva de Rodrigo de Paul, meia da Argentina

    Há 1 hora
    Momento em que Maradona usa a mão para abrir o placar contra a Inglaterra, em 1986

    Fora de Campo

    R$ 44 milhões: camisa de Maradona foi leiloada por ex-jogador da lnglaterra

    Há 2 horas
    Kylian Mbappé, da França, finaliza e desperdiça uma chance contra Marc Cucurella (nº 24), da Espanha, durante a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha.

    Copa do Mundo 2026

    Espanha iguala feito de Brasil, Itália e Holanda ao chegar à final da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo

    Argentina conta com superstição das Copas de 86 e 98 para superar a Inglaterra

    Luis de la Fuente brilha à frente da Espanha

    De la Fuente se destaca com escolhas e controle da Espanha na Copa do Mundo

    Jude Bellingham e Morgan Rogers comemorando pela Inglaterra

    Vidente projeta vencedor de Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo

    Ídolo xeneize, o ex-volante defendeu as cores do Boca Juniors em 382 partidas oficiais ao longo da carreira

    Episódio entre Argentina e Inglaterra na Copa de 1966 deu início à era dos cartões no futebol

    Jogadores da França comemoram gol

    Destaque da França na Copa é alvo do Manchester United

    Com passagem por gigantes da Premier, Argentina chega para confronto com Inglaterra

    Copa do Mundo: veja os cinco jogadores da Argentina que atuam na Inglaterra

    Jogadores da Espanha reunidos antes da partida contra a França na Copa do Mundo

    Espanha impõe força coletiva em busca do bicampeonato da Copa do Mundo

    Faixa com imagem das Ilhas Malvinas é exibida em banderazo de torcedores da Argentina

    Além do campo: Argentina tem 'ferida aberta' por Malvinas, e duelo com a Inglaterra escala rivalidade