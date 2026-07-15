Bellingham ultrapassa Messi em ranking da Fifa antes de Inglaterra x Argentina Seleções entram em campo nesta quarta (15) pela semifinal da Copa do Mundo

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina ganhou mais um ingrediente antes de a bola rolar. Jude Bellingham ultrapassou Lionel Messi no Power Ranking da Fifa e assumiu a vice-liderança da lista de melhores jogadores do torneio.

O inglês subiu quatro posições após ser decisivo na classificação da Inglaterra contra a Noruega, pelas quartas de final. Bellingham marcou os dois gols da vitória inglesa por 2 a 1 e foi o grande nome da equipe no duelo que garantiu vaga na semifinal.

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O Power Ranking da Fifa leva em consideração dados de desempenho dos jogadores durante a Copa do Mundo. Os atletas recebem notas de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. A classificação é atualizada ao longo do torneio de acordo com as atuações individuais.

Com a atualização, Bellingham passou a somar nota 8,25 em ataque, 6,43 em criatividade e 5,67 em defesa. Messi aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 8,07, 7,41 e 4,90 nos mesmos critérios. A liderança segue com Kylian Mbappé, destaque da França na Copa.

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A semifinal entre Inglaterra e Argentina será disputada nesta quarta-feira (15) e vale vaga na decisão do Mundial. Os hermanos chegam para o confronto com a expectativa de manter a defesa do título, e os ingleses querem quebrar um jejum de 60 anos.

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FBI classifica Inglaterra e Argentina como jogo de maior risco da Copa

A semifinal entre Inglaterra e Argentina, marcada para esta quarta-feira (14), em Atlanta, terá um esquema especial de segurança. O Departamento de Polícia de Atlanta anunciou o reforço do policiamento dentro e no entorno do estádio após o confronto ser classificado pelo FBI como o jogo de maior risco da Copa do Mundo de 2026.

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De acordo com as autoridades locais, equipes extras e recursos adicionais foram mobilizados para atuar nas proximidades da arena, em áreas de entretenimento e em outros pontos de grande circulação de torcedores. O objetivo é garantir a segurança de moradores e visitantes durante a realização da partida.

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Em comunicado, a polícia destacou que as medidas têm caráter preventivo e visam inibir possíveis ocorrências, além de proporcionar um ambiente seguro para o público que acompanhará o confronto.