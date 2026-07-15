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Inglaterra x Argentina decidem quem enfrenta a Espanha na final da Copa; prováveis escalações

Seleções se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), em Atlanta

PorMarcio DolzanEnviado Especial
15/07/2026 06:55
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Messi durante treino da Argentina em preparação para o duelo com a Inglaterra
Argentina de Messi tenta voltar à final da Copa do Mundo (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

ATLANTA, GA (EUA) - Invictas e com uma história de rivalidade que remonta há quatro décadas, Inglaterra e Argentina se enfrentam em Atlanta nesta quarta-feira (15), a partir das 16h (de Brasília), para definir quem enfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo. Os ingleses tentam voltar a uma decisão de Mundial após 60 anos, enquanto os argentinos jogam para manter vivo o sonho de conquistar a Copa pela segunda vez consecutiva.

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    Nessa terça-feira (14), véspera da partida, os técnicos Thomas Tuchel e Lionel Scaloni exaltaram as qualidades dos dois times. Tuchel classificou como "único" o fato de enfrentar os atuais campeões mundiais e Lionel Messi, enquanto Scaloni exaltou o que chamou de "jogadores explosivos" do time inglês.

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    Jogos entre Inglaterra e Argentina, especialmente em Copas do Mundo, sempre são cercados de muita expectativa por causa de dois momentos importantes dos anos 1980. Em 1982, os países se enfrentaram na Guerra das Malvinas; em 1986, os argentinos derrotaram os ingleses nas quartas de final do Mundial do México, com vitória sul-americana por 2 a 1. Maradona foi o protagonista, marcando um gol com a mão, e outro que ficou conhecido como "o gol do século", quando driblou cinco jogadores e o goleiro para marcar.

    Os dois episódios foram abordados nas entrevistas pré-jogo, mas tanto Tuchel, quanto Scaloni afastaram qualquer rivalidade para além das quatro linhas.

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    • — Não posso misturar as coisas. Foi uma época nossa muito triste na história. E não podemos mudar. É um jogo de futebol. Não temos que confundir. É um jogo de futebol – afirmou Scaloni.

    Inglaterra treinou em Kansas City antes de enfrentar a Argentina
    Inglaterra treinou em Kansas City na véspera da semifinal com a Argentina (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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    INGLATERRA X ARGENTINA - Copa do Mundo - semifinal

    Quando: quarta-feira, 15 de julho de 2026
    Horário: 16h (de Brasília)
    Local: Mercedes Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
    Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming) 

    Prováveis escalações

    INGLATERRA: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Stones e Konsa; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Kane (Téc. Thomas Tuchel)

    ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Julián Álvarez (Téc. Lionel Scaloni)

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    Arbitragem
    Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio dos Estados Unidos)

    Histórico de confrontos

    Inglaterra e Argentina já se enfrentaram 14 vezes na histórica. Em números gerais, os ingleses levam a melhor, com seis vitórias e cinco empates; os argentinos venceram três vezes.

    Como chegam as equipes

    As duas equipes chegam à semifinal da Copa do Mundo invictas na competição, mas penaram para passar das quartas de final. Os ingleses garantiram vaga ao despachar a Noruega com vitória por 2 a 1, já na prorrogação. Os argentinos também precisaram do tempo extra para superar a Suíça por 3 a 1.

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