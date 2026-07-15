Inglaterra x Argentina decidem quem enfrenta a Espanha na final da Copa; prováveis escalações Seleções se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), em Atlanta

ATLANTA, GA (EUA) - Invictas e com uma história de rivalidade que remonta há quatro décadas, Inglaterra e Argentina se enfrentam em Atlanta nesta quarta-feira (15), a partir das 16h (de Brasília), para definir quem enfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo. Os ingleses tentam voltar a uma decisão de Mundial após 60 anos, enquanto os argentinos jogam para manter vivo o sonho de conquistar a Copa pela segunda vez consecutiva.

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Nessa terça-feira (14), véspera da partida, os técnicos Thomas Tuchel e Lionel Scaloni exaltaram as qualidades dos dois times. Tuchel classificou como "único" o fato de enfrentar os atuais campeões mundiais e Lionel Messi, enquanto Scaloni exaltou o que chamou de "jogadores explosivos" do time inglês.

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Jogos entre Inglaterra e Argentina, especialmente em Copas do Mundo, sempre são cercados de muita expectativa por causa de dois momentos importantes dos anos 1980. Em 1982, os países se enfrentaram na Guerra das Malvinas; em 1986, os argentinos derrotaram os ingleses nas quartas de final do Mundial do México, com vitória sul-americana por 2 a 1. Maradona foi o protagonista, marcando um gol com a mão, e outro que ficou conhecido como "o gol do século", quando driblou cinco jogadores e o goleiro para marcar.

Os dois episódios foram abordados nas entrevistas pré-jogo, mas tanto Tuchel, quanto Scaloni afastaram qualquer rivalidade para além das quatro linhas.

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— Não posso misturar as coisas. Foi uma época nossa muito triste na história. E não podemos mudar. É um jogo de futebol. Não temos que confundir. É um jogo de futebol – afirmou Scaloni.

Inglaterra treinou em Kansas City na véspera da semifinal com a Argentina (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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INGLATERRA X ARGENTINA - Copa do Mundo - semifinal

Quando: quarta-feira, 15 de julho de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Mercedes Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming)

Prováveis escalações

INGLATERRA: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Stones e Konsa; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Saka e Kane (Téc. Thomas Tuchel)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi; Julián Álvarez (Téc. Lionel Scaloni)

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Arbitragem

Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio dos Estados Unidos)

Histórico de confrontos

Inglaterra e Argentina já se enfrentaram 14 vezes na histórica. Em números gerais, os ingleses levam a melhor, com seis vitórias e cinco empates; os argentinos venceram três vezes.

Como chegam as equipes

As duas equipes chegam à semifinal da Copa do Mundo invictas na competição, mas penaram para passar das quartas de final. Os ingleses garantiram vaga ao despachar a Noruega com vitória por 2 a 1, já na prorrogação. Os argentinos também precisaram do tempo extra para superar a Suíça por 3 a 1.

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Inglaterra x Argentina: Palpite – Análise e odds (15/07)