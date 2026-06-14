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Balanço do dia: estreia da Seleção é destaque em terceiro dia de Copa do Mundo

Dia foi marcado por retorno da Escócia ao torneio e primeiro jogo na madrugada

PorIzabella GiannolaJoão Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 03:10
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Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
Lucas Paquetá disputa bola com Mazraoui em Brasil x Marrocos, pela Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

O terceiro dia da Copa do Mundo foi marcado pela estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos. Ainda sem Neymar, o Brasil iniciou sua caminhada no torneio sob o comando de Carlo Ancelotti, que viveu seu primeiro compromisso pelo mundial. Apesar do resultado decepcionante, expectativa em torno da estreia mobilizou torcedores dentro e fora dos Estados Unidos, com festa em Nova York, palco da partida, além de diversas celebrações espalhadas pelo Brasil.

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  • O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)

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    • Além do destaque para a Seleção Brasileira, o dia também teve movimentação de outras seleções. Portugal, última das 48 seleções classificadas a desembarcar nos Estados Unidos, finalmente chegou ao país e iniciou oficialmente sua preparação em solo norte-americano. A equipe comandada por Roberto Martínez ficará na Flórida. A programação da Copa ainda contou com o confronto entre Catar e Suíça na parte da tarde.

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    BALANÇO DO TERCEIRO DIA DE COPA DO MUNDO

    Estreia da Seleção Brasileira

    A estreia da Seleção Brasileira começou contagiando horas antes do jogo. A torcida tomou conta das ruas, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos. Um dos torcedores entrevistado pelo Lance! levou toda a família toda para acompanhar de perto. Veja abaixo:

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    Em jogo de golaços, Vini Jr marca, mas Brasil decepciona

    Na estreia da Seleção Brasileira, o Marrocos tentou colocar água no chope do Metlife Stadium e abriu o placar com um lindo gol de cobertura de Saibari aos 20 minutos da etapa inicial. No entanto, a equipe de Carlo Ancelotti respondeu aos 31 minutos em uma bela jogada individual de Vini Jr, que foi o responsável por marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo.

    Na próxima rodada, a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, na sexta-feira (19), em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Os Canarinhos também buscam assumir a liderança do Grupo C em busca de um confronto mais favorável na fase de 16 avos de final.

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    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Carlo Ancelotti pistola em coletiva

    Após o tropeço da Seleção Brasileira contra o Marrocos, Carlo Ancelotti não demonstrou muita paciência na coletiva de imprensa. Em diversos momentos, o comandante italiano foi muito direto nas respostas após muitos questionamentos, como o motivo pelo qual Endrick não teve oportunidade uma vez que os Canarinhos precisavam de gols para conquistar os três pontos.

    Brasileiros justificam empate com Marrocos

    Após o tropeço do Brasil na estreia, os jogadores deram diversas justificativas para o empate em 1 a 1 com Marrocos. Eleito melhor jogador da partida, Vini Jr, por exemplo, reclamou da condição do gramado do MetLife Stadium.

    — No segundo tempo, com o calor, a grama acaba secando muito rápido, o jogo fica muito travado, a gente não consegue ter ritmo de jogo... A gente quer jogar, quer mover a bola de um lado ao outro, e isso atrapalha nosso jogo, mas vamos ter que nos adaptar, pois será assim durante toda a competição, em que todos vão ter o mesmo campo para jogar. Então, vamos melhorar, evoluir e vamos conseguir grandes vitórias — disse o atacante.

    Goleiro do Brasil, Alisson reconheceu que a Seleção fez um jogo ruim, mas também exaltou a qualidade de Marrocos. O arqueiro do Liverpool pediu para que o elenco não perdesse a confiança e focasse nos próximos compromissos.

    – O primeiro tempo não foi nada bom, muitos erros técnicos. Isso tira a confiança da equipe durante o jogo. Sabemos que foi uma partida muito aquém da nossa expectativa. Saímos daqui com o sentimento triste por não ter conseguido fazer o que tinha que se fazer dentro de campo e pelo resultado. Mas temos que olhar pelo lado positivo. Saímos atrás e buscamos o empate. Reconhecer também que era um grande adversário

    Catar faz história e surpreende favorita Suíça

    No primeiro jogo do dia, a Suíça abriu o placar na etapa inicial, mas o Catar surpreendeu ao empatar o confronto nos minutos finais. O resultado foi histórico para a equipe do Oriente Médio, que conquistou seu primeiro ponto na história em Copas do Mundo. A única participação da seleção havia sido em 2022, quando o país sediou a competição.

    Hino da Escócia emociona na Copa do Mundo

    Sem disputar uma Copa do Mundo desde 1998, a Escócia voltou ao maior palco do futebol para enfrentar o Haiti, em duelo válido pelo Grupo C, que é o mesmo do Brasil. No entanto, o momento mais marcante foi o do hino nacional do país do Reino Unido cantado a plenos pulmões pela grande quantidade de escoceses presentes no estádio. Em campo, os britânicos venceram o adversário por 1 a 0.

    Austrália surpreende e vence a Turquia

    A Austrália estragou muitos bolões dos brasileiros ao surpreender e derrotar a Turquia por 2 a 0, pela 1ª rodada do Grupo D. Sob os olhares de Gianni Infantino, os Socceroos abriram o placar com Irankunda, enquanto Metcalfe fechou a conta no segundo tempo em busca de uma vaga na fase de 16 avos de final.

    Portugal faz primeiro treino em solo americano

    Portugal finalmente desembarcou nos Estados Unidos. O elenco chegou na sexta-feira (12), e neste sábado (14), fez seu primeiro trabalho em solo americano. O treino contou com parte da atividade aberta para a imprensa local, com craques como Cristiano Ronaldo. A seleção estreia na quarta-feira, contra a RD Congo. A torcida marcou presença na porta da concentração da equipe.

    seleção portuguesa
    Torcedores aguardam a chegada da delegação de Portugal (Foto: Reprodução/ Instagram)
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