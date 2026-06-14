Balanço do dia: estreia da Seleção é destaque em terceiro dia de Copa do Mundo Dia foi marcado por retorno da Escócia ao torneio e primeiro jogo na madrugada

O terceiro dia da Copa do Mundo foi marcado pela estreia da Seleção Brasileira diante do Marrocos. Ainda sem Neymar, o Brasil iniciou sua caminhada no torneio sob o comando de Carlo Ancelotti, que viveu seu primeiro compromisso pelo mundial. Apesar do resultado decepcionante, expectativa em torno da estreia mobilizou torcedores dentro e fora dos Estados Unidos, com festa em Nova York, palco da partida, além de diversas celebrações espalhadas pelo Brasil.

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Além do destaque para a Seleção Brasileira, o dia também teve movimentação de outras seleções. Portugal, última das 48 seleções classificadas a desembarcar nos Estados Unidos, finalmente chegou ao país e iniciou oficialmente sua preparação em solo norte-americano. A equipe comandada por Roberto Martínez ficará na Flórida. A programação da Copa ainda contou com o confronto entre Catar e Suíça na parte da tarde.

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BALANÇO DO TERCEIRO DIA DE COPA DO MUNDO

Estreia da Seleção Brasileira

A estreia da Seleção Brasileira começou contagiando horas antes do jogo. A torcida tomou conta das ruas, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos. Um dos torcedores entrevistado pelo Lance! levou toda a família toda para acompanhar de perto. Veja abaixo:

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Em jogo de golaços, Vini Jr marca, mas Brasil decepciona

Na estreia da Seleção Brasileira, o Marrocos tentou colocar água no chope do Metlife Stadium e abriu o placar com um lindo gol de cobertura de Saibari aos 20 minutos da etapa inicial. No entanto, a equipe de Carlo Ancelotti respondeu aos 31 minutos em uma bela jogada individual de Vini Jr, que foi o responsável por marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo.

Na próxima rodada, a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, na sexta-feira (19), em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Os Canarinhos também buscam assumir a liderança do Grupo C em busca de um confronto mais favorável na fase de 16 avos de final.

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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

Carlo Ancelotti pistola em coletiva

Após o tropeço da Seleção Brasileira contra o Marrocos, Carlo Ancelotti não demonstrou muita paciência na coletiva de imprensa. Em diversos momentos, o comandante italiano foi muito direto nas respostas após muitos questionamentos, como o motivo pelo qual Endrick não teve oportunidade uma vez que os Canarinhos precisavam de gols para conquistar os três pontos.

Brasileiros justificam empate com Marrocos

Após o tropeço do Brasil na estreia, os jogadores deram diversas justificativas para o empate em 1 a 1 com Marrocos. Eleito melhor jogador da partida, Vini Jr, por exemplo, reclamou da condição do gramado do MetLife Stadium.

— No segundo tempo, com o calor, a grama acaba secando muito rápido, o jogo fica muito travado, a gente não consegue ter ritmo de jogo... A gente quer jogar, quer mover a bola de um lado ao outro, e isso atrapalha nosso jogo, mas vamos ter que nos adaptar, pois será assim durante toda a competição, em que todos vão ter o mesmo campo para jogar. Então, vamos melhorar, evoluir e vamos conseguir grandes vitórias — disse o atacante.

Goleiro do Brasil, Alisson reconheceu que a Seleção fez um jogo ruim, mas também exaltou a qualidade de Marrocos. O arqueiro do Liverpool pediu para que o elenco não perdesse a confiança e focasse nos próximos compromissos.

– O primeiro tempo não foi nada bom, muitos erros técnicos. Isso tira a confiança da equipe durante o jogo. Sabemos que foi uma partida muito aquém da nossa expectativa. Saímos daqui com o sentimento triste por não ter conseguido fazer o que tinha que se fazer dentro de campo e pelo resultado. Mas temos que olhar pelo lado positivo. Saímos atrás e buscamos o empate. Reconhecer também que era um grande adversário

Catar faz história e surpreende favorita Suíça

No primeiro jogo do dia, a Suíça abriu o placar na etapa inicial, mas o Catar surpreendeu ao empatar o confronto nos minutos finais. O resultado foi histórico para a equipe do Oriente Médio, que conquistou seu primeiro ponto na história em Copas do Mundo. A única participação da seleção havia sido em 2022, quando o país sediou a competição.

Hino da Escócia emociona na Copa do Mundo

Sem disputar uma Copa do Mundo desde 1998, a Escócia voltou ao maior palco do futebol para enfrentar o Haiti, em duelo válido pelo Grupo C, que é o mesmo do Brasil. No entanto, o momento mais marcante foi o do hino nacional do país do Reino Unido cantado a plenos pulmões pela grande quantidade de escoceses presentes no estádio. Em campo, os britânicos venceram o adversário por 1 a 0.

Austrália surpreende e vence a Turquia

A Austrália estragou muitos bolões dos brasileiros ao surpreender e derrotar a Turquia por 2 a 0, pela 1ª rodada do Grupo D. Sob os olhares de Gianni Infantino, os Socceroos abriram o placar com Irankunda, enquanto Metcalfe fechou a conta no segundo tempo em busca de uma vaga na fase de 16 avos de final.

Portugal faz primeiro treino em solo americano

Portugal finalmente desembarcou nos Estados Unidos. O elenco chegou na sexta-feira (12), e neste sábado (14), fez seu primeiro trabalho em solo americano. O treino contou com parte da atividade aberta para a imprensa local, com craques como Cristiano Ronaldo. A seleção estreia na quarta-feira, contra a RD Congo. A torcida marcou presença na porta da concentração da equipe.