logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ancelotti: 'Objetivo é classificar, passar de fase e melhorar com o tempo'

Técnico da Seleção diz que empate na estreia não abala a confiança na Copa

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
13/06/2026 22:20
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
Carlo Ancelotti durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan/Getty Images via AFP)

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, disse após a partida do Brasil com o Marrocos que "não ficou satisfeito" com o empate por 1 a 1 na estreia do Grupo C da Copa do Mundo, mas garantiu que o resultado não abalou a confiança da Seleção em uma boa campanha no Mundial.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Brasil 1 x 1 Marrocos?

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Ancelotti durante a coletiva de imprensa no CT da Seleção

    Ancelotti vê Brasil ‘ansioso’ em estreia na Copa e evita análises individuais

    Seleção Brasileira
    Há 4 minutos

    • ➡️Vini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona na estreia da Copa

    — Absolutamente não, porque pode acontecer que a estreia, por muitas razões, não saia como você quer. Temos que seguir, temos que nos preparar para o próximo jogo. O objetivo é classificar, passar a fase de grupos e melhorar com o tempo —, afirmou Ancelotti, em entrevista concedida no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    O treinador da Seleção Brasileira também falou sobre a escalação. Ele optou por escalar Ibañez e Douglas Santos nas laterais, e Igor Thiago na frente. Durante a semana, Ancelotti fizera mistério sobre quem atuaria pelos lados do campo, e Matheus Cunha era o favorito para iniciar no ataque.

    continua após a publicidade

    — A escalação inicial era pensada, porque trabalhamos nisso. Olhando os jogadores, me pareceu a escalação correta. Eu não acho que haja crítica individualmente aos jogadores que iniciaram. A crítica é a toda equipe que não jogou bem no primeiro tempo.

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Ancelotti modificou bastante o time no segundo tempo, mas o Brasil não melhorou diante do Marrocos (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti após Brasil 1 x 1 Marrocos

    POR QUE NÃO OPTOU POR ENDRICK

    — Eu não estou aqui para falar individualmente de jogador; eu falo da equipe. A Seleção não jogou bem na primeira parte, na segunda parte foi melhor. Tivemos algumas oportunidades, mas temos que acertar mais.

    continua após a publicidade

    MUDANÇAS NO TIME PARA O PRÓXIMO JOGO

    — Eu tenho que aproveitar o elenco e não fixar. Falei ontem (sexta) que a escalação inicial não era a escalação que terminaria o jogo. Acho que os jogadores que tentaram fizeram um bom jogo.

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti durante a coletiva de imprensa no CT da Seleção
    Seleção BrasileiraAncelotti vê Brasil 'ansioso' em estreia na Copa e evita análises individuaisHá 4 minutos
    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Seleção BrasileiraQuando foi a última vez que o Brasil empatou em uma estreia de Copa?Há 11 minutos
    Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoPaulo Nunes é sincero após partida entre Brasil e Marrocos: 'Assustado'Há 18 minutos
    Vini Jr
    Seleção BrasileiraEleito o melhor em campo, Vini Jr reclama do gramado após empate entre Brasil x MarrocosHá 19 minutos
    Fabinho em Brasil x Marrocos (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Seleção BrasileiraFabinho revela fator importante para o Brasil ter empatado com o MarrocosHá 23 minutos
    Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Copa do MundoVini Jr iguala números de Ronaldinho Gaúcho em Copas do MundoHá 34 minutos

    Mais LANCE!

    Romário e Fernanda Gentil protagonizaram climão durante ao vivo. (Foto: Reprodução)
    Romário protagoniza climão com Fernanda Gentil ao vivo: 'Não entende'
    Brasil x Marrocos: Brasileiros dominam MetLife Stadium lotado
    Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
    Bruno Guimarães lamenta empate da Seleção contra Marrocos na Copa: 'Peso da estreia'
    Casemiro, camisa 5 do Brasil, reage durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Marrocos, no New York New Jersey Stadium (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
    Casemiro vira assunto após estreia da Seleção Brasileira: 'Ficou claro'
    Luiz Henrique em entrevista após Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução/ Globo)
    Luiz Henrique é sincero sobre estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Quando estou de titular'
    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos
    Ancelotti quebra silêncio após empate do Brasil com Marrocos
    Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
    Qual é o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo?
    Igor Thiago em Brasil x Marrocos (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
    Igor Thiago diz que ansiedade atrapalhou jogadores do Brasil em estreia na Copa do Mundo
    Quanto foi o jogo entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo?
    galvao bueno
    Galvão Bueno não perdoa jogador em gol do Marrocos no Brasil: 'Não pode'
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Astro da Seleção é criticado após Brasil x Marrocos: 'Não acerta uma'
    Bruno Guimarães cumprimenta Danilo Santos ao ser substituído no jogo entre Brasil e Marrocos
    Quantas substituições podem ser feitas na Copa do Mundo 2026?
    Denil Castillo em media day do Equador para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
    Jogador do Equador recebe notícia do nascimento da filha antes de jogo da Copa