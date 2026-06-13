Ancelotti: 'Objetivo é classificar, passar de fase e melhorar com o tempo' Técnico da Seleção diz que empate na estreia não abala a confiança na Copa

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, disse após a partida do Brasil com o Marrocos que "não ficou satisfeito" com o empate por 1 a 1 na estreia do Grupo C da Copa do Mundo, mas garantiu que o resultado não abalou a confiança da Seleção em uma boa campanha no Mundial.

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— Absolutamente não, porque pode acontecer que a estreia, por muitas razões, não saia como você quer. Temos que seguir, temos que nos preparar para o próximo jogo. O objetivo é classificar, passar a fase de grupos e melhorar com o tempo —, afirmou Ancelotti, em entrevista concedida no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O treinador da Seleção Brasileira também falou sobre a escalação. Ele optou por escalar Ibañez e Douglas Santos nas laterais, e Igor Thiago na frente. Durante a semana, Ancelotti fizera mistério sobre quem atuaria pelos lados do campo, e Matheus Cunha era o favorito para iniciar no ataque.

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— A escalação inicial era pensada, porque trabalhamos nisso. Olhando os jogadores, me pareceu a escalação correta. Eu não acho que haja crítica individualmente aos jogadores que iniciaram. A crítica é a toda equipe que não jogou bem no primeiro tempo.

Ancelotti modificou bastante o time no segundo tempo, mas o Brasil não melhorou diante do Marrocos (Foto: Jewel Samad/AFP)

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti após Brasil 1 x 1 Marrocos

POR QUE NÃO OPTOU POR ENDRICK

— Eu não estou aqui para falar individualmente de jogador; eu falo da equipe. A Seleção não jogou bem na primeira parte, na segunda parte foi melhor. Tivemos algumas oportunidades, mas temos que acertar mais.

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MUDANÇAS NO TIME PARA O PRÓXIMO JOGO

— Eu tenho que aproveitar o elenco e não fixar. Falei ontem (sexta) que a escalação inicial não era a escalação que terminaria o jogo. Acho que os jogadores que tentaram fizeram um bom jogo.

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