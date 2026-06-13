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Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa

Gordon Ramsay visitou a concentração em Charlotte

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 14:14
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia (Foto: Mattia Ozbot/AFP)

Na véspera da estreia da Escócia na Copa do Mundo de 2026, a seleção recebeu uma visita ilustre em sua concentração nos Estados Unidos. O renomado chef escocês Gordon Ramsay esteve nesta sexta-feira (12) no centro de treinamento do clube Charlotte FC, em Charlotte, na Carolina do Norte, onde a equipe se prepara para o primeiro compromisso no torneio.

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  • Seleção da Escócia se preparando para a estreia na Copa do Mundo 2026 (Crédito: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    • Durante a visita, Ramsay percorreu as instalações da delegação, conversou com jogadores e integrantes da comissão técnica e acompanhou parte da rotina da equipe antes da estreia contra o Haiti, marcada para este sábado (13), às 22h (de Brasília), pelo Grupo C.

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    O momento mais simbólico do encontro aconteceu quando o capitão da seleção, Andy Robertson, presenteou o chef com uma camisa personalizada da Escócia.

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    Seleção da Escócia se preparando para a estreia na Copa do Mundo 2026 (Crédito: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Seleção da Escócia se preparando para a estreia na Copa do Mundo de 2026 (Crédito: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Encontro divulgado nas redes

    Tanto Ramsay quanto a seleção compartilharam imagens e vídeos da visita nas redes sociais. As publicações mostram o chef interagindo com os atletas e conhecendo os bastidores da preparação escocesa para o Mundial.

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    Além de apoiar a equipe nacional, Ramsay aproveitou a ocasião para anunciar uma promoção especial em sua hamburgueria em Boston. Torcedores da Escócia que assistirem à partida de estreia no local receberão porções de asinhas de frango gratuitamente na compra de um hambúrguer.

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