Eleito o melhor em campo, Vini Jr reclama do gramado após empate entre Brasil x Marrocos Atacante marcou o único gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo, neste sábado (13), em Nova Jersey

NOVA JERSEY, NJ (EUA) - O atacante Vini Jr marcou o gol do empate do Brasil contra o Marrocos na noite deste sábado (13), na estreia da Seleção na Copa do Mundo, em partida realizada nos Estados Unidos. Apesar de ter ido às redes com o belo gol e ter sido eleito o melhor em campo, o camisa 7 de Carlo Ancelotti não conseguiu garantir a vitória brasileira.

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Após a partida, o jogador falou sobre o gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, que atrapalhou o estilo de jogo da Seleção Brasileira.

— No segundo tempo, com o calor, a grama acaba secando muito rápido, o jogo fica muito travado, a gente não consegue ter ritmo de jogo... A gente quer jogar, quer mover a bola de um lado ao outro, e isso atrapalha nosso jogo, mas vamos ter que nos adaptar, pois será assim durante toda a competição, em que todos vão ter o mesmo campo para jogar. Então, vamos melhorar, evoluir e vamos conseguir grandes vitórias — disse o atacante.

Vini falou, ainda, sobre a estreia apagada do Brasil. Ele entende que tenha sido uma partida muito difícil, mas sabe que a Seleção Brasileira precisa melhorar para a próxima partida, contra o Haiti, marcada para sexta-feira (19).

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— A competição, a estreia, sempre é muito difícil, mas a gente tem que melhorar, seguir evoluindo, porque a competição só está começando. Isso é Copa do Mundo, não vai ter jogo fácil — avaliou.

— Certamente a gente tem que segurar mais a bola, ficar mais com a bola, mover de um lado a outro. Porque, muitas das vezes, os adversários vão vir para nos defender e sair no contra-ataque. A gente acabou tomando gol no contra-ataque, mas a gente não tem muito o que falar. É trabalhar porque o próximo jogo já está muito perto — finalizou o camisa 7.

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