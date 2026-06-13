Conheça as camisas do Brasil na Copa, modelos e preços A camisa do Brasil estive entre os produtos mais procurados do país nos últimos meses

Um dos itens mais procurados pelos brasileiros nas últimas semanas, sem dúvida, foi a camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil estreia no Mundial neste sábado (13), diante de Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Conheça os modelos da camisa da Seleção, seus detalhes e os valores para adquirir uma.

Um dos itens mais procurados pelos brasileiros nas últimas semanas, sem dúvida, foi a camisa do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil estreia no Mundial neste sábado (13), diante de Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Conheça os modelos da camisa da Seleção, seus detalhes e os valores para adquirir uma.

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A Nike, fornecedora de material esportivo da Seleção, lançou os uniformes oficiais para a Copa do Mundo em março. Primeiro, apresentou o segundo uniforme, predominantemente azul e com desenhos e detalhes que dividiram opiniões entre os torcedores. Pouco depois, revelou a camisa principal, amarela, que será utilizada pelo Brasil na estreia deste sábado.

O volume de vendas foi expressivo, especialmente nas primeiras semanas após o lançamento. Segundo a fabricante, o modelo superou em 30% as vendas da camisa utilizada na Copa de 2014, que até então era a mais vendida da marca no Brasil. Atualmente, alguns tamanhos e versões já estão esgotados em determinadas lojas.

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Confira abaixo os modelos disponíveis e os preços das camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026:

Modelo jogador

A versão Jogador da camisa oficial do Brasil é a mesma utilizada pelos atletas em campo. O modelo conta com tecnologias avançadas desenvolvidas para o alto rendimento, com materiais mais leves, tecido de maior respiração e detalhes projetados para oferecer mais conforto e desempenho durante as partidas. Além disso, a peça possui acabamento premium e características idênticas às presentes no uniforme usado pelos jogadores da Seleção. A camisa custa R$ 749,99 nas versões masculina e feminina.

Modelo torcedor

A versão Torcedor foi desenvolvida para o uso cotidiano dos fãs da Seleção Brasileira. Visualmente, ela é muito semelhante ao modelo utilizado pelos jogadores, mantendo o mesmo design e identidade visual. No entanto, a peça não conta com algumas das tecnologias de desempenho presentes na versão Jogador, priorizando um custo mais acessível para os torcedores. A camisa custa R$ 449,99.

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