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Alisson vê Brasil aquém da expectativa e faz apelo: "Não podemos perder a confiança"

O arqueiro destacou que a equipe perdeu a confiança no início do jogo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
13/06/2026 23:38
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Alisson em Brasil x Marrocos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Alisson em Brasil x Marrocos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Goleiro titular da Seleção Brasileira, Alisson admitiu que o Brasil fez um primeiro tempo ruim no empate em 1 a 1 com a seleção de Marrocos. O arqueiro destacou que o time não pode perder a confiança por conta dos momentos ruins como o que aconteceu na estreia na Copa do Mundo.

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    • – O primeiro tempo não foi nada bom, muitos erros técnicos. Isso tira a confiança da equipe durante o jogo. Sabemos que foi uma partida muito aquém da nossa expectativa. Saímos daqui com o sentimento triste por não ter conseguido fazer o que tinha que se fazer dentro de campo e pelo resultado. Mas temos que olhar pelo lado positivo. Saímos atrás e buscamos o empate. Reconhecer também que era um grande adversário – disse Alisson após a estreia do Brasil, em entrevista ao SporTV.

    – Não deve tirar nossa confiança de maneira nenhuma. O mister, com certeza, não gostou nada do que fizemos no jogo e nós também não. Temos que saber que poderíamos ter feito muito melhor, mas não perder a confiança. Temos grupo, individualidades, time suficiente para fazer melhor. Isso é um ponto de partida, saber que poderia ter sido melhor e melhorar para o próximo jogo – comentou o goleiro.

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    Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)
    Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

    Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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