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Escócia vence Haiti e obriga Seleção a ter 'campanha perfeita' para evitar pedreira na Copa

McGinn marcou o único gol da partida, que colocou a Escócia na liderança do grupo da Seleção Brasileira

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/06/2026 00:07
Atualizado há 1 minutos
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McGinn comemora gol da Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
McGinn comemora gol da Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 no Gillette Stadium, em Boston (EUA), e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. Brasil e Marrocos aparecem na sequência, com um ponto cada, após o empate por 1 a 1 no outro jogo da chave.

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    O único gol da partida foi marcado por John McGinn ainda no primeiro tempo, resultado que deixou a Escócia em vantagem na disputa pela liderança do grupo. Na segunda rodada, os escoceses enfrentam o Marrocos, enquanto a equipe comandada por Carlo Ancelotti mede forças com o Haiti, na Filadélfia.

    Escócia confirma favoritismo e abre o placar

    A primeira etapa foi marcada por um início de jogo intenso, com trocas de ataques nos minutos iniciais. Apesar das escapadas do Haiti, principalmente em contra-ataques, a Escócia foi superior na proposta do confronto, acertou a trave em chute de McTominay e abriu o placar aos 27 minutos, com McGinn.

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    Em desvantagem, o Haiti teve grande chance para empatar o jogo, mas Pierrot desperdiçou a oportunidade. As duas equipes ainda criaram outras oportunidades, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

    A posse de bola foi dividida entre os adversários, com leve vantagem para os europeus: 55% contra 45%. Foram 15 finalizações no total, com uma grande chance para cada lado, além de 22 faltas, número acima da média do Mundial para o primeiro tempo.

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    Três pontos garantidos, apesar dos sustos

    Se o primeiro tempo teve ritmo frenético, o segundo foi marcado por mais tranquilidade, ao menos nos minutos iniciais. Em vantagem, a Escócia optou por reter a posse de bola e evitar escapadas do adversário. Aos poucos, a intensidade aumentou, com ambas as equipes trocando chances de gol.

    Ambos os técnicos promoveram alterações ao longo do segundo tempo, mas sem mudança significativa nas condições do duelo. Assim como na etapa inicial, o Haiti teve nova chance de marcar seu primeiro gol no Mundial, mas voltou a pecar nas finalizações.

    O fim da partida foi marcado por leve pressão haitiana, que, sem sucesso, deixou o gramado derrotada. Agora, a equipe precisará somar pontos contra os favoritos Brasil e Marrocos para manter vivo o sonho da classificação ao mata-mata.

    Haiti e Escócia durante jogo da Copa do Mundo. Rivais são do grupo do Brasil
    Jogadores de Escócia e Haiti durante partida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Brasil de olho no resultado

    Com a vitória da Escócia, o Brasil aparece empatado em pontos com o Marrocos na segunda colocação do grupo. Com isso, a Seleção Brasileira precisa de uma campanha perfeita no restante da fase de grupos para não depender de outros resultados e evitar terminar na segunda posição, o que levaria a um confronto com o líder do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia.

    Visão do lance!

    Lance Capital 💡

    O gol de McGinn, na metade do primeiro tempo, ditou o ritmo do confronto. Favorita, a Escócia abriu vantagem e passou a administrar o duelo, mesmo com as escapadas do Haiti, que tentou equilibrar as ações na segunda etapa.

    Deu aula 🏅

    A torcida da Escócia foi um dos destaques do confronto. Após 28 anos de ausência, os torcedores europeus voltaram a ver sua seleção em uma Copa do Mundo e não decepcionaram. Em maior número no estádio, empurraram a equipe de Steve Clarke ao longo dos 90 minutos e deixaram o local com os três pontos e, principalmente, com a liderança do grupo ao fim da primeira rodada.

    Ficou abaixo 📉

    O ataque do Haiti foi o ponto negativo do confronto. Mesmo azarão na partida, a equipe comandada por Sébastien Migné teve algumas chances em meio às trocas de ataque entre os times, mas não foi eficiente nas finalizações, algo que pode custar caro nas rodadas finais da fase de grupos.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Pierrot recebeu cruzamento livre dentro da área, em ótima oportunidade para igualar o marcador para o Haiti. No entanto, cabeceou sem direção, para fora, na melhor chance da equipe durante os 45 minutos finais.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    HAITI 0 x 1 ESCÓCIA
    Copa do Mundo 2026 - 1ª Rodada - Grupo C

    📅 Data e hora: sábado, 13 de junho de 2026, às 22h (de Brasília);
    📍 Local: Gillette Stadium, em Boston (EUA);
    🥅 Gols: McGinn (27'/1°T);
    🟨 Cartões amarelos: Hickey, Curtis, McLean e McGinn (ESC).

    HAITI (Técnico: Sébastien Migné)
    Placide; Arcus, Adé, Delcroix e Experiénce e Jean Jecques; Bellegarde, Providence (Fortuné) e Deedson (Casemir); Pierrot e Isidor (Joseph).

    ESCÓCIA (Técnico: Steve Clarke)
    Gunn; Hickey (Patterson), Hanley, Hendry e Robertson; Ferguson, McTominey, McGinn (Curtis) e Gannon-Doak (Christie); Adams (Dykes) e Shankland (McLean).

    🧑‍⚖️ 🕴️Árbitro: Mustapha Ghorbal
    🚩 Assistentes: Mokrane Gourari e Abbes Zerhouni

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