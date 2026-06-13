Ancelotti vê Brasil 'ansioso' em estreia na Copa e evita análises individuais Técnico da Seleção observou melhora no segundo tempo, apesar de nervosismo e perdas de bola

East Rutherford, NJ - Carlo Ancelotti definiu o Brasil como "ansioso" no empate em 1 a 1 contra Marrocos pela estreia na Copa do Mundo de 2026. Na coletiva de imprensa após o jogo deste sábado (13), o técnico italiano destacou o nervosismo da estreia e as perdas de bola no meio-campo como fatores que comprometeram o desempenho da equipe, principalmente no primeiro tempo.

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— A partida, sobretudo a primeira parte, foi difícil porque eu acho que a equipe estava um pouco ansiosa. Demais perdas de bola para o equilíbrio no campo. A segunda parte foi muito melhor. Foi uma partida difícil e a equipe vai melhorar no próximo jogo — afirmou o treinador da Seleção Brasileira.

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Ancelotti foi questionado sobre as escolhas de Ibañez, Douglas Santos e Igor Thiago como titulares e as mudanças promovidas na segunda etapa, mas optou por não comentar sobre os atletas individualmente. O técnico também não respondeu o motivo de ter mantido Endrick no banco de reservas neste primeiro compromisso na Copa.

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Para Ancelotti, não há nada perdido. O técnico se mostrou otimista, apesar do resultado, e reconheceu que o time precisa evoluir para o próximo jogo, contra o Haiti, na sexta-feira (19)

— Nós não temos que perder a confiança, porque no primeiro jogo da Copa do Mundo tudo pode passar. Não podemos pensar que a equipe está perfeita no primeiro jogo. Tomamos este resultado, que não é mau, e vamos lutar para vencer o próximo jogo. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo — finalizou.

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Vini Jr salva, e Brasil empata com Marrocos

Hakimi tenta cruzamento e é marcado por Gabriel Magalhães e Casemiro em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo 2026 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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