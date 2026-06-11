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Neymar evolui em tratamento e se aproxima de retorno à Seleção

Camisa 10 deve ser desfalque na estreia, mas vive expectativa de retorno na segunda rodada da fase de grupos, contra o Haiti

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados especiais
11/06/2026 14:36
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MORRISTOWN, NJ (EUA) - Neymar segue em recuperação física e participou de atividades na academia com o restante do elenco da Seleção Brasileira nesta quinta-feira. De acordo com apuração do Lance!, o camisa 10 deve desfalcar a equipe na estreia da Copa do Mundo, diante do Marrocos.

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    Apesar disso, há expectativa de que o atacante esteja em condições para a partida contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho, seis dias após a estreia da Seleção na competição. Neymar ainda não participou de atividades com bola desde a chegada da delegação aos Estados Unidos. No entanto, o atacante apareceu trocando passes com alguns dos convocados em imagens divulgadas pela CBF.

    Na última segunda-feira, Neymar foi submetido a novos exames de imagem, que apontaram boa evolução no processo de recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. O atacante está afastado dos gramados desde a derrota para o Coritiba, ainda com a camisa do Santos, em maio.

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    — O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira — afirmou a CBF em nota oficial.

    De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a comissão técnica trabalha com a possibilidade de contar com Neymar a partir da segunda rodada da fase de grupos. A tendência é que o atacante inicie a partida no banco de reservas, em razão da falta de ritmo de jogo e do período sem treinamentos integrados ao restante do elenco, sendo utilizado ao longo do segundo tempo por Carlo Ancelotti.

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    Neymar - Seleção
    Neymar realiza processo de recuperação física com a camisa da Seleção (Foto: Reprodução/CBF)

    A estreia do Brasil acontece neste sábado (13), contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium. Na sequência, a Seleção enfrenta o Haiti antes de encerrar sua participação na fase de grupos diante da Escócia, em Miami.

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