Copa do Mundo: Mbappé pode superar Platini, Henry, Giroud e outros ídolos da França Principal estrela dos Bleus pode ampliar seus números no torneio e alcançar recordes

O atacante Kylian Mbappé chega à Copa do Mundo de 2026 com a possibilidade de alcançar um feito histórico pela seleção francesa. Um dos principais nomes dos Bleus, o camisa 10 pode se tornar o jogador com mais partidas disputadas pela França na história do torneio.

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Atualmente, o recorde pertence ao goleiro Hugo Lloris, que soma 20 jogos em Copas do Mundo. O ex-capitão da seleção participou de quatro edições consecutivas, entre 2010 e 2022, disputou duas finais e levantou o título mundial na Rússia, em 2018.

Mbappé entra no Mundial de 2026 com 14 partidas disputadas em Copas. Caso a França alcance as quartas de final e o atacante participe de todos os compromissos da equipe, ele chegará aos 20 jogos e igualará a marca de Lloris. Para assumir a liderança isolada do ranking, o camisa 10 precisará atuar em todos os jogos de uma campanha que leve os franceses, ao menos, até a semifinal, alcançando 21 partidas.

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A trajetória da França na competição também determinará o avanço de Mbappé na lista dos maiores jogadores do país em número de jogos em Copas do Mundo. Se a seleção for eliminada ainda na fase de grupos, o atacante ultrapassará Lilian Thuram e Maxime Bossis. Em caso de classificação para a segunda fase, deixará para trás Thierry Henry e Fabien Barthez.

Se os Bleus avançarem às oitavas de final, Mbappé superará Olivier Giroud e Raphaël Varane. Já uma campanha até as quartas colocará o atacante ao lado de Lloris no topo da lista.

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Top-10 de jogadores com mais partidas pela França em Copas do Mundo

1 . Hugo Lloris – 20 jogos 2 . Antoine Griezmann – 19 jogos 3 . Raphaël Varane – 18 jogos 4 . Olivier Giroud – 18 jogos 5 . Thierry Henry – 17 jogos 6 . Fabien Barthez – 17 jogos 7 . Lilian Thuram – 16 jogos 8 . Maxime Bossis – 15 jogos 9 . Kylian Mbappé – 14 jogos 10 . Michel Platini – 14 jogos

Kylian Mbappé segue escalando a lista dos maiores jogadores da França em Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

Mbappé pela França

Kylian Mbappé chega à Copa do Mundo de 2026 como a principal referência ofensiva da França e com números expressivos no torneio. Em 14 partidas disputadas, sendo 12 como titular, o atacante marcou 12 gols e distribuiu duas assistências. O desempenho representa uma participação direta em gol a cada 81 minutos, além de uma média de 3,3 finalizações para balançar as redes. Ao todo, foram 40 chutes, com 21 no alvo, resultando em 52% de precisão nas conclusões.

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Além da eficiência nas finalizações, Mbappé também se destaca pela capacidade de criar e desequilibrar jogadas. O francês registra média de 1,5 passe decisivo por partida e converteu 43% das chances claras que teve na competição. No um contra um, soma 3,4 dribles certos por jogo, com aproveitamento de 49%, além de sofrer 1,5 falta por confronto. O desempenho garantiu ao atacante nota média de 7,70 no Sofascore em suas participações em Copas do Mundo.

Os números pela seleção francesa como um todo reforçam a importância do camisa 10. Em 98 jogos disputados pelos Bleus, sendo 83 como titular, Mbappé acumula 56 gols e 34 assistências. O atacante participa diretamente de um gol da França a cada 83 minutos em campo.

Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

Nessa Copa do Mundo, inclusive, o camisa 10 passou a ser o principal líder da equipe, carregando a braçadeira de capitão.

— Kylian, que hoje é nosso capitão, antes de ser capitão escutava e observava. Ele não faz as coisas da mesma forma que Hugo Lloris. Não tem o mesmo caráter nem a mesma personalidade. Ele assume essa liderança fora de campo e também dentro dele. E sabe que, quando fala, não fala em seu próprio nome, mas em nome de todos os jogadores — disse o técnico Didier Deschamps em entrevista ao The Guardian.

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