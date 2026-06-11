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Copa do Mundo: Mbappé pode superar Platini, Henry, Giroud e outros ídolos da França

Principal estrela dos Bleus pode ampliar seus números no torneio e alcançar recordes

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/06/2026 07:00
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Mbappé se aproxima de recorde e pode superar nomes históricos (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)
Mbappé se aproxima de recorde e pode superar nomes históricos (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

O atacante Kylian Mbappé chega à Copa do Mundo de 2026 com a possibilidade de alcançar um feito histórico pela seleção francesa. Um dos principais nomes dos Bleus, o camisa 10 pode se tornar o jogador com mais partidas disputadas pela França na história do torneio.

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    Atualmente, o recorde pertence ao goleiro Hugo Lloris, que soma 20 jogos em Copas do Mundo. O ex-capitão da seleção participou de quatro edições consecutivas, entre 2010 e 2022, disputou duas finais e levantou o título mundial na Rússia, em 2018.

    Mbappé entra no Mundial de 2026 com 14 partidas disputadas em Copas. Caso a França alcance as quartas de final e o atacante participe de todos os compromissos da equipe, ele chegará aos 20 jogos e igualará a marca de Lloris. Para assumir a liderança isolada do ranking, o camisa 10 precisará atuar em todos os jogos de uma campanha que leve os franceses, ao menos, até a semifinal, alcançando 21 partidas.

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    A trajetória da França na competição também determinará o avanço de Mbappé na lista dos maiores jogadores do país em número de jogos em Copas do Mundo. Se a seleção for eliminada ainda na fase de grupos, o atacante ultrapassará Lilian Thuram e Maxime Bossis. Em caso de classificação para a segunda fase, deixará para trás Thierry Henry e Fabien Barthez.

    Se os Bleus avançarem às oitavas de final, Mbappé superará Olivier Giroud e Raphaël Varane. Já uma campanha até as quartas colocará o atacante ao lado de Lloris no topo da lista.

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    Top-10 de jogadores com mais partidas pela França em Copas do Mundo

      1.
    1. Hugo Lloris – 20 jogos
      2. 2.
    2. Antoine Griezmann – 19 jogos
      3. 3.
    3. Raphaël Varane – 18 jogos
      4. 4.
    4. Olivier Giroud – 18 jogos
      5. 5.
    5. Thierry Henry – 17 jogos
      6. 6.
    6. Fabien Barthez – 17 jogos
      7. 7.
    7. Lilian Thuram – 16 jogos
      8. 8.
    8. Maxime Bossis – 15 jogos
      9. 9.
    9. Kylian Mbappé – 14 jogos
      10. 10.
    10. Michel Platini – 14 jogos
    Kylian Mbappé segue escalando a lista dos maiores jogadores da França em Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)
    Kylian Mbappé segue escalando a lista dos maiores jogadores da França em Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

    Mbappé pela França

    Kylian Mbappé chega à Copa do Mundo de 2026 como a principal referência ofensiva da França e com números expressivos no torneio. Em 14 partidas disputadas, sendo 12 como titular, o atacante marcou 12 gols e distribuiu duas assistências. O desempenho representa uma participação direta em gol a cada 81 minutos, além de uma média de 3,3 finalizações para balançar as redes. Ao todo, foram 40 chutes, com 21 no alvo, resultando em 52% de precisão nas conclusões.

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    Além da eficiência nas finalizações, Mbappé também se destaca pela capacidade de criar e desequilibrar jogadas. O francês registra média de 1,5 passe decisivo por partida e converteu 43% das chances claras que teve na competição. No um contra um, soma 3,4 dribles certos por jogo, com aproveitamento de 49%, além de sofrer 1,5 falta por confronto. O desempenho garantiu ao atacante nota média de 7,70 no Sofascore em suas participações em Copas do Mundo.

    Os números pela seleção francesa como um todo reforçam a importância do camisa 10. Em 98 jogos disputados pelos Bleus, sendo 83 como titular, Mbappé acumula 56 gols e 34 assistências. O atacante participa diretamente de um gol da França a cada 83 minutos em campo.

    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

    Nessa Copa do Mundo, inclusive, o camisa 10 passou a ser o principal líder da equipe, carregando a braçadeira de capitão.

    — Kylian, que hoje é nosso capitão, antes de ser capitão escutava e observava. Ele não faz as coisas da mesma forma que Hugo Lloris. Não tem o mesmo caráter nem a mesma personalidade. Ele assume essa liderança fora de campo e também dentro dele. E sabe que, quando fala, não fala em seu próprio nome, mas em nome de todos os jogadores — disse o técnico Didier Deschamps em entrevista ao The Guardian.

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