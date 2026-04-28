O excelente momento de Kevin Viveros no Athletico-PR não está chamando a atenção apenas no Brasil. Na última segunda-feira, o atacante do Furacão foi o grande destaque da capa do jornal AS, da Colômbia, sendo apontado como a provável maior surpresa na lista do técnico Néstor Lorenzo para a Copa do Mundo de 2026.

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Segundo a publicação, Viveros vive fase tão iluminada que já teria ultrapassado nomes conhecidos, como Cucho Hernández (Betis) e Rafael Borré (Internacional), na briga para ser o terceiro centroavante da seleção colombiana. Com Luis Suárez (Sporting) e Jhon Córdoba (Krasnodar) praticamente garantidos, a última vaga no setor ofensivo parece estar pendendo para o lado do jogador rubro-negro.

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Aos 26 anos, "El Trem" vive sua melhor fase desde que chegou ao Brasil. Viveros é o atual artilheiro do Brasileirão com oito gols e soma nove gols e uma assistência em 16 jogos nesta temporada. No último fim de semana, ele castigou o Vitória com dois gols no triunfo por 3 a 1 na Série A.

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Essa eficiência despertou o interesse de outros clubes. No entanto, tirar o centroavante do Athletico não será tarefa barata. Recentemente, o presidente Mario Celso Petraglia revelou em reunião do Conselho Deliberativo que recusou uma proposta de 18 milhões de dólares (cerca de R$ 90 milhões) pelo jogador, reafirmando que o clube não pretende se desfazer de seu artilheiro facilmente.

Foto: José Tramontin/Athletico

Primeira convocação à vista na Copa do Mundo?

Apesar de nunca ter defendido a seleção principal da Colômbia, Viveros tem figurado constantemente nas pré-listas de Néstor Lorenzo. A imprensa local destaca que o treinador "gosta muito" das características do jogador, que une força física e faro de gol.

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Desde agosto do ano passado no Furacão, Viveros acumula 19 gols em 41 partidas. Se mantiver a média, a tendência é que sua primeira convocação oficial aconteça justamente na lista final dos 26 que viajarão para a Copa do Mundo.

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