Casa CazéTV anuncia novo patrocinador para Copa do Mundo 2026; confira

A CazéTV anunciou novo patrocinador e restaurante oficial do projeto para a Copa do Mundo 2026. A iniciativa, denominada Casa CazéTV e desenvolvida em conjunto com a agência TM1, terá sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com capacidade para receber até 5 mil torcedores por dia em cada sede.

A CazéTV anunciou o Outback Steakhouse como novo patrocinador do projeto da emissora para Copa do Mundo 2026. A rede de restaurantes assinará um cardápio especial na Casa CazéTV, ambiente desenvolvido pelo canal em conjunto com a agência TM1 e terá sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com capacidade para receber até 5 mil torcedores por dia em cada sede, o espaço funcionará como um parque de experiências esportivas, com shows e transmissões ao vivo da emissora durante o Mundial.

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Na sede da Casa CazéTV em São Paulo, o Outback terá um restaurante de 100 m² e cardápio exclusivo, além de ativações para o público, que também se estendem para a sede do Rio de Janeiro. Giamile Rossato, Head de Negócios da CazéTV, destacou que o projeto da "fan fest" tem como objetivo integrar a experiência do público com a exposição das marcas e unificar a experiência, proposta que é reforçada com a parceria feita com a rede de restaurantes.

- Ter o Outback como restaurante oficial reforça nossa proposta de integrar conteúdo, público e marcas em uma mesma experiência. Isso se potencializa porque o Outback já faz parte dos momentos de encontro e celebração do brasileiro, inclusive para assistir aos jogos, encontrar pessoas e viver a Copa de forma natural e conectada - afirmou.

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A estratégia, no entanto, vai além dos espaços físicos no evento. Todos os restaurantes da rede de inspiração australiana no Brasil exibirão os jogos da CazéTV e disponibilizarão um menu especial, disponível tanto no salão quanto no delivery, até o encerramento do Mundial.

- Buscamos constantemente ampliar a conexão da marca com os consumidores a partir de experiências relevantes e alinhadas aos seus interesses. O esporte é um território potente de engajamento, com o qual temos uma relação consistente, e a parceria com a CazéTV nos permite integrar produto, entretenimento e experiência, reforçando o Outback como destino para encontros e momentos de torcida e celebração - declara Claudia Vilhena, vice-presidente de marketing e vendas da Bold Hospitality Company, grupo detentor do Outback Steakhouse.

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Marcas na Casa CazéTV

O objetivo da emissora é alavancar o alcance do projeto e gerar mais ativações e interação com o público durante as visitas aos espaços da Casa CazéTV. Com a chegada do Outback, o canal expande um portfólio de patrocinadores que já conta com Mercado Livre, Adidas, Coca-Cola, Hellmann's, iFood e YouTube. As empresas parceiras terão espaços dedicados e ativações específicas nas capitais paulista e carioca durante a competição.

Sobre a iniciativa

A Casa CazéTV marca o primeiro ambiente físico da marca, com sedes localizadas no Parque Villa-Lobos (São Paulo) e no Píer Mauá (Rio de Janeiro). O conceito de experiência visa conectar os fãs ao canal enquanto interagem com patrocinadores e aproveitam atrações de entretenimento no modelo de fan fest. O projeto exibirá ao vivo e gratuitamente os 104 jogos do torneio via YouTube, contando com equipes nas sedes, reportagens, ex-jogadores e criadores de conteúdo.

Casa CazéTV terá sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e receberá até cinco mil pessoas por dia em cada local. (Foto: Reprodução/CazéTV)

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