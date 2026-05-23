A Copa do Mundo de 2026 começou antes mesmo da bola rolar. Em meio à expectativa pelo Mundial, que acontecerá na América do Norte, diversas seleções transformaram o anúncio de seus convocados em conteúdos criativos nas redes sociais, apostando em vídeos cinematográficos, com inteligência artificial, referências culturais, emoção e efeitos visuais que reforçam a identidade de cada país. De clipes inspirados nos Beatles a trailers como se fossem de cinema, os países encontraram diferentes maneiras de apresentar seus representantes à disputa da Copa do Mundo.

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Dentre as seleções com convocações já anunciadas até o momento, oito apresentaram vídeos especiais e criativos que contam um pouco sobre a identidade nacional e o orgulho de seus jogadores em representar seus países. Veja os vídeos das convocações e vote no mais criativo:

Entenda as mensagens dos vídeos das Seleções

Inglaterra

O anúncio da convocação da Inglaterra é uma das sensações. Ao som de Beatles, os ingleses um clipe musical artístico, sob a trilha sonora principal "Come Together" da famosa banda inglesa. Um vídeo construído na estética da banda, com a ideia do imaginário cultural inglês e com nomes dos jogadores que aparecem escondidos pelas ruas e cenários urbanos, misturados a referências musicais e visuais da Inglaterra. A estética psicodélica, artística e pop transmite criatividade, identidade cultural forte e a ideia da seleção como parte do imaginário britânico mundial.

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Bósnia e Herzegovina

Primeira seleção a anunciar os convocados para a Copa do Mundo, a Bósnia utilizou um vídeo em que diversos torcedores bósnios enunciam os nomes dos atletas escolhidos para defender o país. Uma produção que representa a coletividade, união e paixão pela seleção que retorna à Copa do Mundo após 12 anos.

Nova Zelândia

Os neozelandeses apostaram em um vídeo descontraído, bem associado à identidade visual do país. O anúncio dos convocados mistura paisagens da Nova Zelândia, o clima comunitário e a participação da população para apresentar os jogadores escolhidos. Seguiram uma linha mais humanizada, próxima do torcedor, reforçando o apoio e orgulho nacional.

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França

Os franceses anunciaram seus 26 atletas por meio de um vídeo moderno, em formato de storytelling, com uma estética cinematográfica, e seus jogadores inseridos nos ambientes e ações bem cotidianas. Um post que lembra bastante o trailer de abertura de um seriado americano.

Escócia

Os escoceses ousaram. Em um vídeo emocionante e representativo, anunciaram os seus convocados para a Copa do Mundo por meio de uma produção visual cinematográfica, no estilo de comercial, mostrando a identidade visual, o orgulho e o pertencimento dos torcedores. No fim do vídeo, os nomes dos atletas surgem, como créditos tradicionais de filmes. A mensagem celebra o retorno ao torneio após 28 anos de espera.

Noruega

Também com um vídeo emocionante, os noruegueses anunciaram a convocação dos jogadores que estarão na Copa do Mundo. Uma produção no estilo de um trailer de cinema, explorando as paisagens do país, com um olhar voltado para o cotidiano norueguês. Uma mensagem clara de pertencimento e orgulho, sendo os torcedores representados por seus 26 vikings.

República Checa

Os tchecos apostaram no alto nível de emoção para anunciar seus convocados. A seleção revelou seus jogadores por meio de imagens da infância, com efeito nostálgico, enquanto os familiares narravam seus nomes. Um vídeo simples, mas de grande representatividade, e a mensagem: "Cada um tem sua história de vida e caminho que o levou até este momento".

Senegal

Por meio de um vídeo criado a partir de Inteligência Artificial, Senegal anuncia seus convocados para a Copa do Mundo, com experiência visual valorizando as raízes e ancestralidade de sua nação, com uma locução chamando os atletas de guerreiros que nunca abrem mão da honra. Um vídeo motivacional e emocionante dos senegaleses.

Além das oito seleções acima, outros países optaram por anúncios com post mais simples ou, no caso do Brasil, na promoção de um grande evento de apresentação dos convocados.

Confira os anúncios de outras seleções

Brasil

O anúncio dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, foi feito pela tradicional coletiva, transformada em um grande evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, onde o técnico Carlo Ancelotti divulgou nominalmente os atletas escolhidos. O evento foi marcado por um misto de forte emoção e grandes expectativas. A CBF fez da convocação uma cerimônia pública, com transmissão simultânea e presença de público e imprensa.

Suécia

Os suecos foram no simples. Publicaram um post moderno, com cores tradicionais e estética minimalista, voltado para a identidade visual do país. A convocação da Suécia seguiu o estilo escandinavo, sem muito exagero, mas focada na nova geração e retorno à Copa do Mundo.

Bélgica

A Bélgica mostrou a convocação dos jogadores para a Copa do Mundo a partir de um post no estilo "livro de formatura", muito comum em filmes norte-americanos relacionados ao colegial. A "Turma de 26 para a Copa do Mundo" se trata de uma imagem visual direta, criativa e simples dos "Diabos Vermelhos".

Haiti

Em sua segunda Copa do Mundo, o Haiti divulgou um post anunciando seus convocados com uma imagem simples, porém simbólica. Segue uma linha institucional, mas inspiradora, celebrando um feito histórico e reforçando os valores de esperança, coragem e paixão do povo haitiano.

Costa do Marfim

Os "Elefantes" da Costa do Marfim também optaram por uma imagem visual direta, destacando os jogadores convocados para o Mundial. Um teor criativo, mas também bem institucional, incluindo "figurinhas" das três primeiras Copas que a seleção disputou.

Japão

A Seleção Japonesa utilizou uma lista padrão dos seus convocados a partir de um post minimalista, com tons frios, algo bem formal, sem muito exagero. Algo mais simplificado e direto, bem ao estilo japonês.

Tunísia

Por meio de um post, a Seleção Tunisiana divulgou uma lista com os convocados que vão disputar a Copa do Mundo. A imagem com aspectos visuais que transmite a identidade visual do país.

Coreia do Sul

Os sul-coreanos, por meio de uma live, divulgaram seus atletas convocados em um estilo cinematográfico, mas de uma maneira direta, sem "contar história", igual aconteceu com outras seleções. Foi uma live de apresentação direta, com o estilo visual bem característico do país.

Áustria

Os austríacos também foram conservadores. Utilizaram um post com a identidade visual padrão do país e uma lista dos jogadores convocados. Uma postagem formal e com linguagem institucional.

Cabo Verde

Cabo Verde não quis enfeitar, foi direto ao ponto. Em uma publicação institucional por meio do site oficial da federação, foi publicado o anúncio de seus atletas que representarão o país na Copa do Mundo. Algo simples, mas com representatividade e simbologia.

Lista de convocados de Cabo Verde para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Federação de Cabo Verde)

República Democrática do Congo

A Seleção do Congo optou por um vídeo simples, com o comandante Sébastien Desabre, também em um estilo bem institucional, deu seu pronunciamento e ressalvas, e anunciou os jogadores convocados para a Copa do Mundo.

Portugal

Os portugueses também foram no simples, anunciaram de forma bem direta, em um post com a lista das imagens dos escolhidos para disputar a Copa do Mundo e o termo "27+1", associando à união da Seleção com seu povo. A imagem conta com alguns efeitos visuais em ondas e o bordão: "Vai dar Portugal".

Suíça

A Suíça divulgou os convocados em outro post simples, com a mensagem: "26 Nomes – Um grande objetivo. Nosso elenco para o verão". Bem simples e direto.

Alemanha

A Alemanha fez um post de anúncio um pouco diferente. Com um estilo visual moderno, anunciou seus atletas escolhidos para a disputa da Copa do Mundo e o lema: "Juntos pela Alemanha".