Bélgica anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

O sonho do título inédito começou oficialmente para a Bélgica. Nesta sexta-feira (15), o técnico francês Rudi Garcia anunciou a lista dos 26 jogadores que buscarão a vitória na Copa do Mundo de 2026. Com os nomes estabelecidos para os confrontos nos três países-sede, os "Diabos Vermelhos" desembarcam no torneio como cabeças de chave do Grupo G, que enquadra Egito, Irã e Nova Zelândia.

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Lista completa de convocados da Bélgica

Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg); Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge); Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona FC); Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg).

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Peso da história

A seleção busca superar sua melhor marca histórica: o terceiro lugar conquistado na Rússia, em 2018. Naquela ocasião, a Bélgica tornou-se o algoz do Brasil ao vencer por 2 a 1 nas quartas de final, parando apenas na semifinal diante da França. Outro momento memorável foi em 1986, quando a geração de Jean-Marie Pfaff alcançou a quarta posição após cair para a Argentina de Diego Maradona.

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Ausências notáveis

Apesar do elenco estrelado, chamou a atenção a exclusão de peças experientes e jovens promessas. Dentre eles, a ausência do centroavante Loïs Openda, destaque da Juventus, que ficou de fora da lista final. No meio-campo, a exclusão de Roméo Lavia (Chelsea) e do jovem Arthur Vermeeren (Olympique de Marseille) também chamou a atenção.

Outros nomes que figuravam em listas recentes, como o goleiro Matz Sels (Nottingham Forest), os meio-campistas Mandela Keita (Parma) e Nathan De Cat (Anderlecht), além dos pontas Malick Fofana (Lyon) e Mika Godts (Ajax), não foram chamados para a decisão final.

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O pontapé inicial na busca pela taça acontece no dia 15 de junho, em Seattle, contra o Irã. Na sequência da fase de grupos, os comandados de Rudi Garcia enfrentarão as seleções do Egito e da Nova Zelândia.

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Doku em ação pela Bélgica contra o Cazaquistão (Foto: Stanislav Filippov/AFP)

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