Senegal anuncia convocados para Copa do Mundo; veja lista
Equipe divulgou seus 26 nomes em busca de quebrar sua melhor marca, que foi em 2002
Com uma identidade visual que resgata as tradições africanas, a Federação Senegalesa de Futebol oficializou os convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Pape Bouna Thiaw anunciou a lista dos guerreiros que carregarão a esperança de liderar o continente africano rumo à glória máxima, mesclando pilares históricos com uma nova e promissora safra de talentos.
Lista completa de convocados de Senegal
Goleiros
Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice);
Defensores
Krépin Diatta (Mônaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Monaco), Ilay Camara (Anderlecht);
Meio-campistas
Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern de Munique);
Atacantes
Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern de Munique), Bamba Dieng (Lorient) e Chérif Ndiaye (Samsunspor).
A última dança de Mané
A grande força de Senegal reside na manutenção de sua espinha dorsal histórica. O lendário Sadio Mané lidera a linha de frente ao lado da velocidade de Nicolas Jackson e do xerife Kalidou Koulibaly na defesa. Sob comando de Pape Bouna Thiaw, a equipe quer provar que a maturidade competitiva alcançada nos últimos anos transformou Senegal de uma "surpresa" em uma potência temida por qualquer adversário.
Apontada frequentemente como a seleção africana mais estruturada taticamente, Senegal entra no torneio sabendo a pressão que irá enfrentar desde os primeiros minutos. A equipe promete agitar o torneio com sua torcida apaixonada e a força de um futebol vistoso, buscando superar suas campanhas históricas anteriores e cravar o nome de Senegal, em definitivo, no esporte mundial.
