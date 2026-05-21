Com Neuer, Alemanha anuncia convocados para Copa do Mundo; veja
Após edições para se esquecer, a tetracampeã busca de reformular
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O treinador Julian Nagelsmann anunciou a convocação dos 26 jogadores da Alemanha para a Copa do Mundo, consolidando uma mudança de guarda no futebol do país. Apostando em um elenco rejuvenescido, veloz e moldado pelas grandes campanhas recentes dos clubes alemães na Europa, a Mannschaft desembarca no torneio com a missão de apagar as frustrações dos últimos Mundiais e resgatar a sua tradicional soberania.
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Lista completa de convocados da Alemanha
Goleiros
Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Alexander Nübel (Bayern de Munique);
Defensores / Meio-campistas defensivos
Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Malick Thiaw (Newcastle);
Atacantes / Meio-campistas ofensivos
Nadiem Amiri (Mainz 05), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle).
Caminho da seleção na Copa do Mundo
A Alemanha entra no torneio com os holofotes voltados para o seu desempenho. No sorteio da fase de grupos, a equipe ficou no caminho de adversários que exigirão atenção máxima desde o apito inicial: enfrentará a tradicional força da Croácia, a velocidade e irreverência do Canadá e a competitiva seleção do Mali.
Para um país acostumado a ditar as regras do futebol, o objetivo nos gramados norte-americanos vai muito além de passar de fase: é provar que a nova mentalidade da Mannschaft está pronta para vencer.
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🗓️ Agenda da Alemanha na fase de grupos
Alemanha x Curaçao
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 14 de junho, domingo, às 14h (de Brasília)
🏟️ NRG Stadium, Houston (EUA)
Alemanha x Costa do Marfim
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 20 de junho, sábado, às 17h (de Brasília)
🏟️ BMO Field, Toronto (CAN)
Equador x Alemanha
⚽ Fase de grupos (Grupo E)
📅 25 de junho, quinta-feira, às 17h (de Brasília)
🏟️️️ MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)
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