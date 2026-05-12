Copa do Mundo

Com Gyökeres, Isak e Elanga, Suécia anuncia convocação para a Copa do Mundo

Comandada por Graham Potter, a Seleção enfrenta Holanda, Japão e Tunísia pelo Grupo F

Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
13:54
Viktor Gyökeres (Foto: Jose Jordan / AFP)
imagem cameraJogadores da Suécia comemoram com Viktor Gyökeres (Foto: Jose Jordan / AFP)
A seleção da Suécia anunciou nesta terça-feira (12) a lista dos jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Os suecos apostarão em grandes nomes do futebol europeu, como os atacantes Alexander Isak , do Liverpool, Viktor Gyökeres , do Arsenal, e Anthony Elanga, do Newcastle.

A Suécia vai embalada para a Copa do Mundo após classificação na repescagem das eliminatórias europeias. Após ausência no Catar, a equipe do técnico Graham Potter quer seguir em boa fase recente e vai atrás do sonho de repetir os feitos que ocorreram nos Estados Unidos, em 1994, quando alcançaram o terceiro lugar. Essa será a 13ª edição com a presença sueca na Copa do Mundo. 

Ataque bilionário 

A seleção tem em seu plantel dois dos atacantes mais caros da última janela europeia. Alexander Isak saiu do Newcastle para o Liverpool por € 144 milhões (cerca de R$ 918 milhões na época), sendo a maior contratação do verão europeu. Já se transferiu do Sporting de Portugal para o Arsenal, da Inglaterra, por cerca de 63,5 milhões de euros, com um acréscimo de 10 milhões de euros em adicional. São dois atacantes valorizados e de referência mundial.

Isak em ação no duelo entre Liverpool x Crystal Palace, na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Eliminatória caótica

Apesar de um ataque estrelado, a campanha sueca foi decepcionante nas eliminatórias da UEFA. A Suécia terminou como lanterna do Grupo B, sem vencer nenhum jogo. Ainda assim, a seleção conseguiu garantir uma vaga para a Copa do Mundo pela repescagem, graças à campanha feita na Liga das Nações. 

A Seleção está no Grupo F da Copa e estreia na competição contra a Tunísia, dia 14 de junho, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México. Holanda e Japão completaram o grupo.

Confira os convocados da Suécia para a Copa do Mundo:


Goleiros

Viktor Johansson (Stoke City) 
Kristoffer Nordfeldt (AIK)
Jacob Widell Zetterström (Derby Country)

Defensores

Hjalmar Ekdal (Burley)
Gabriel Gudmundsson (Leeds United)
Isak Hien (Atalanta)
Emil Holm (Juventus)
Gustaf Lagerbielke (Braga)
Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)
Eric Smith (St. Pauli)
Carl Starfelt (Celta de Vigo)
Elliot Stroud (Mjällby )
Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Meio-campistas

Yasin Ayari (Brigton)
Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)
Jasper Karlström (Udinese) 
Lucas Bergvall (Tottenham)
Ken Sema (Pafos)

Atacantes

Viktor Gyökeres (Arsenal) 
Gustaf Nilsson (Club Brugge)
Benjamin Nygren (Celtic)
Anthony Elanga (Nescastle)
Alexander Isak (LIverpool)
Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

