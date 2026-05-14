O técnico Didier Deschamps anunciou, nesta quinta-feira (14), os 26 jogadores convocados para representar a seleção da França na Copa do Mundo de 2026. A lista conta com 11 remanescentes da campanha do vice-campeonato no Catar, em 2022, liderada pelo capitão Kylian Mbappé. Também do Real Madrid, Eduardo Camavinga ficou fora da lista de escolhidos.

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A Copa do Mundo marcará a despedida oficial de Deschamps do comando técnico da seleção francesa, cargo que ocupa há 14 anos. O treinador já havia confirmado em janeiro de 2025 que deixará a seleção após o torneio. A França está no Grupo I e fará sua estreia no dia 16 de junho contra Senegal, em Nova Jersey. Na sequência, enfrentará o Iraque (22 de junho, na Filadélfia) e a Noruega (26 de junho, em Boston).

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Lista completa de convocados da França

Goleiros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) e Robin Risser (Lens);

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (Barcelona), Théo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique) e Maxence Lacroix (Crystal Palace);

Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Warren Zaïre-Emery (PSG);

Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City) e Marcus Thuram (Internazionale).

Mbappé em ação no amistoso entre França e Brasil nos Estados Unidos (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Ausência de Camavinga

A grande surpresa da convocação ficou por conta da exclusão do meio-campista Eduardo Camavinga, do Real Madrid. O jogador era considerado nome constante no ciclo de preparação, mas acabou preterido na lista final. Durante o anúncio, Deschamps explicou os motivos que o levaram a deixar o atleta de fora.

— Imagino a sua decepção. Ele vem de uma temporada difícil, em que jogou menos e teve lesões. Tenho escolhas a fazer, uma estrutura de elenco a definir — justificou o treinador.

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Além de Camavinga, outros nomes ficaram de fora por diferentes motivos. O atacante Hugo Ekitiké sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em abril e foi vetado pelo departamento médico. Randal Kolo Muani, personagem marcante da final de 2022, perdeu espaço e também não foi chamado, dando lugar a Jean-Philippe Mateta. Nomes como Griezmann, Lloris, Giroud e Benzema já eram ausências confirmadas, pois se aposentaram da seleção nacional.

Camavinga durante treinamento pela seleção da França (Foto: Bertrand Guay/AFP)

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