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Lingard vira assunto após Peñarol x Corinthians: 'Não tem jeito'

Timão empatou por 1 a 1 no Uruguai pela Libertadores

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
11:08
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Lingard limpa o rosto com a camisa do Corinthians (Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraLingard limpa o rosto com a camisa do Corinthians (Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
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O Corinthians empatou com o Peñarol por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (21), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, o meia Jesse Lingard virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

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Fernando Diniz escalou uma equipe alternativa em Peñarol x Corinthians, e Lingard começou no banco de reservas. O meia inglês entrou no segundo tempo e atuou por 17 minutos. Mesmo sem participar de gol, a atuação do estrangeiro chamou atenção.

➡️Veja gols em Peñarol x Corinthians: Zakaria Labyad empata para o Timão

Nas redes sociais, torcedores do Timão reagiram à atuação de Lingard. Muitos cobraram que o inglês seja titular absoluto. Veja os comentários abaixo:

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Peñarol x Corinthians pela Copa Libertadores (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)
Peñarol x Corinthians pela Copa Libertadores (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

Veja comentários sobre Lingard

Como foi o jogo entre Peñarol e Corinthians

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo após gol em bola parada. Trindade cobrou escanteio, e Maxi Oliveira subiu mais alto que a defesa do Corinthians para abrir o placar. A equipe uruguaia ainda teve outro gol marcado, com Umpiérrez, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. O Corinthians buscou o empate e terminou a primeira etapa em alta, com chances criadas por Kaio César, Labyad e André, mas sem conseguir balançar as redes.

O Corinthians insistiu na segunda etapa e foi premiado aos 17 minutos. Kaio César cruzou, Pedro Raul desviou e viu o goleiro fazer a defesa. No rebote, Labyad mandou para o gol e empatou a partida. Precisando da vitória, o Peñarol se lançou ao ataque em busca do gol e acabou deixando mais espaços para o Corinthians, que, no entanto, não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Aos 47, Yuri Alberto teve a grande chance para a virada, mas parou no goleiro Aguerre. Aos 50, em nova oportunidade, o camisa 9 mandou para fora.

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